Верховний суд Аризони переглядає правила ліцензування юристів

Нові правила можуть стати одними з наймасштабніших змін за п’ятирічну історію програми.

Верховний суд штату Аризона зробив ще один крок до зміни експериментальної моделі ліцензування юридичної діяльності, водночас не врахувавши рекомендації Державної колегії адвокатів, яка попереджала, що запропоновані реформи можуть бути недостатніми для захисту звичайних клієнтів, пише Azcentral.

Колегія радників суду одноголосно підтримала коригування програми «Альтернативні бізнес-структури» — унікальної для США системи ліцензування, яка дозволяє інвесторам з Волл-стріт, маркетинговим фахівцям та іншим неюристам володіти юридичними фірмами.

Нові правила можуть стати одними з наймасштабніших змін за п’ятирічну історію цієї програми.

Суд планує запровадити додаткові запобіжники в межах програми, оскільки фінансисти з різних штатів активно користуються більш ліберальними правилами, що діють у штаті Гранд-Каньйон.

Однак на тлі гострої критики з боку професійної спільноти пакет реформ майже не вирішує проблему зростаючого національного впливу програми — тенденції, яка, за попередженням Державної колегії адвокатів, може створювати ризики для споживачів.

Голосування відбулося через кілька тижнів після розслідування ЗМІ, яке показало, що програма стала осередком численних скарг від клієнтів.

Серед звинувачень — незаконні автоматичні телефонні дзвінки в Техасі та схема, яку прокурори штату Алабама назвали «оманливою практикою», що фактично перетворювала постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах на товар в одному з найбідніших штатів країни.

Як з’ясували журналісти, компанії часто використовують свої ліцензії як національні кол-центри: вони збирають справи по всій країні, а потім передають їх партнерам у різних штатах, отримуючи частку прибутку. Регулятори зазначають, що така бізнес-модель створює стимули, які можуть шкодити клієнтам юридичних послуг, однак вона продовжує розвиватися в межах програми.

Крім того, кілька членів комітету суду, який наглядає за програмою, регулярно ведуть бізнес із фірмами, діяльність яких вони ж і регулюють. Один з експертів з етики заявив журналістам, що такі члени комітету повинні скласти свої повноваження.

Запропоновані правила частково мають вирішити ці проблеми. Зокрема, одна з нових норм передбачає, що ліцензіати повинні принаймні частково приносити користь жителям Аризони.

Інше положення надає ліцензійним радам ширші повноваження для ухвалення рішень, які вони вважають необхідними для «захисту громадськості».

Третє правило зобов’яже компанії самостійно виконувати юридичну роботу, що має обмежити діяльність фірм, які фактично функціонують лише як кол-центри.

За словами голови ліцензійного комітету програми Енні Гілл Фостер, реформи покликані «гарантувати, що у нас є необхідні інструменти для вжиття заходів відповідно до мети програми».

Водночас суд поки що утримався від інших змін. Запропонований пакет реформ майже не обмежує конфлікти інтересів у керівному комітеті програми.

Крім того, нові правила не враховують рекомендації Державної колегії адвокатів щодо необхідності додаткових заходів для захисту споживачів. Також поки незрозуміло, наскільки суворо суд застосовуватиме нові норми.

За словами речника суду Альберто Родрігеса, суд не планує активно перевіряти, чи дотримуються компанії оновлених стандартів. Натомість їх діяльність переглядатимуть лише під час поновлення ліцензій — процедури, яка відбувається раз на два роки.

