  В Украине

Около 600 км дорог в Украине планируют защитить от дронов — речь идет о ключевой военной логистике

16:37, 15 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Около 600 километров украинских дорог, имеющих ключевое значение для военной логистики и медицинской эвакуации, нуждаются в специальных мерах антидроновой защиты. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, перечень таких маршрутов определили совместно с Министерством обороны и Министерством здравоохранения. Речь идет о дорогах, которые обеспечивают поставки для Сил обороны, перевозку военных и эвакуацию раненых.

Общая потребность финансирования для этих направлений превышает 12,8 млрд грн. В настоящее время правительство прорабатывает механизм совместного финансирования с Министерством обороны для восстановления этих маршрутов и внедрения необходимых инженерных и защитных решений.

В то же время дорожные ремонтные работы уже развернуты по всей Украине. Сейчас ежедневно восстанавливают до 60 тыс. квадратных метров дорожного покрытия, а до конца марта планируют увеличить темпы до 150 тыс. кв. м в сутки.

Во время рабочей поездки в Черниговскую область Алексей Кулеба вместе с премьер-министром Юлией Свириденко осмотрели состояние дорог региона.

В Министерстве развития общин и территорий отметили, что совместно с Агентством восстановления постоянно мониторят выполнение работ и координируют деятельность регионов. Приоритетом остается ремонт основных логистических маршрутов государства, международных транспортных коридоров и дорог оборонной логистики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Алексей Кулеба Министерство развития общин и территорий дрон

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]