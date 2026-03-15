  1. В Україні

Близько 600 км доріг в Україні планують захистити від дронів — йдеться про ключову військову логістику

16:37, 15 березня 2026
Йдеться про дороги, які забезпечують постачання для Сил оборони, перевезення військових та евакуацію поранених.
Близько 600 кілометрів українських доріг, які мають ключове значення для військової логістики та медичної евакуації, потребують спеціальних заходів антидронового захисту. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, перелік таких маршрутів визначили спільно з Міністерством оборони та Міністерством охорони здоров’я. Йдеться про дороги, які забезпечують постачання для Сил оборони, перевезення військових та евакуацію поранених.

Загальна потреба фінансування для цих напрямів перевищує 12,8 млрд грн. Наразі уряд опрацьовує механізм спільного фінансування з Міністерством оборони для відновлення цих маршрутів та впровадження необхідних інженерних і захисних рішень.

Водночас дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій Україні. Наразі щодня відновлюють до 60 тис. квадратних метрів дорожнього покриття, а до кінця березня планують збільшити темпи до 150 тис. кв. м на добу.

Під час робочої поїздки до Чернігівської області Олексій Кулеба разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко оглянули стан доріг регіону.

У Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, що разом з Агентством відновлення постійно моніторять виконання робіт та координують діяльність регіонів. Пріоритетом залишається ремонт основних логістичних маршрутів держави, міжнародних транспортних коридорів і доріг оборонної логістики.

Олексій Кулеба Міністерство розвитку громад та територій дрон

