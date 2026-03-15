ИИ способствует росту количества исков без адвокатов в трудовых спорах — новое исследование

В то же время статистика показывает, что такие истцы значительно реже выигрывают дела.

Доступность больших языковых моделей и технологий искусственного интеллекта способствует резкому и устойчивому росту количества истцов без юридического представительства в трудовых спорах в США. Об этом говорится в новом аналитическом отчете, пишет Massachusetts Lawyers Weekly.

Юристы по трудовому праву отмечают, что наблюдают как увеличение количества истцов, которые представляют себя самостоятельно, так и активное использование ими инструментов искусственного интеллекта. В то же время, по их словам, вопрос о том, действительно ли чат-боты улучшают доступ к правосудию, остается открытым.

Согласно Отчету о трудовых судебных спорах 2026 года, опубликованному 11 марта аналитической юридической компанией Lex Machina, в 2025 году более 16% федеральных трудовых исков подали истцы без адвокатов. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял менее 10%.

Однако такие истцы значительно реже достигают успеха. По данным компании, они проигрывают дела по существу в соотношении более 40 к 1 по сравнению с ответчиками.

По словам менеджера по юридическому маркетингу Lex Machina Адама Масарека, этот показатель в целом соответствует тенденции последних пяти лет и даже немного улучшился по сравнению с периодом 2009–2015 годов. Однако это вряд ли можно считать позитивной новостью с учетом роста числа истцов без адвокатов в федеральных судах.

Исследование также показало, что чаще всего такие иски проигрываются по процессуальным основаниям, например из-за неиспользования обязательных административных процедур или пропуска сроков исковой давности.

Кроме того, в делах, где истцы действуют без адвокатов, значительно реже заключаются мировые соглашения.

Юристы, представляющие работодателей, отмечают, что такая тенденция не является неожиданной и может лишь усиливаться по мере развития возможностей искусственного интеллекта.

ИИ — не единственная причина роста исков

Бостонский адвокат по трудовому праву Кристофер С. Феудо отметил, что появление истцов без адвокатов в комиссиях по защите прав человека или федеральных судах не является новым явлением. Однако за последние два года, особенно за последний год, их количество заметно выросло.

По его словам, сложно сказать, связано ли это напрямую с доступностью инструментов искусственного интеллекта или с тем, что адвокаты стали более избирательно брать дела.

Адвокат Александра Д. Талер также считает, что на ситуацию влияет несколько факторов. По ее словам, после пандемии многие люди переехали, и в некоторых регионах просто не хватает юристов, особенно тех, кто занимается делами, которые не приносят значительной прибыли.

Впрочем, другой бостонский юрист, Тевиш М. Браун, убежден, что искусственный интеллект также играет заметную роль.

По его словам, ИИ делает процесс подачи иска менее сложным для людей, поскольку помогает понять, с чего начать — например, как подать жалобу в административные органы, такие как Комиссия по вопросам дискриминации штата Массачусетс (MCAD) или Комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC).

«ИИ может подталкивать людей подавать иски там, где раньше разговор с профессиональным юристом помог бы им понять, что у них нет достаточных оснований для дела», — отметил Браун.

Преимущества и риски использования ИИ

По словам юристов, в судебных документах, поданных без адвокатов, все чаще можно заметить характерный стиль текста, напоминающий ответы чат-ботов.

Большие языковые модели могут помогать истцам структурировать аргументы и лучше формулировать юридические требования. Например, если пользователь просит чат-бота помочь подготовить иск о нарушении контракта, система может объяснить основные элементы такого иска и предложить структуру заявления.

Однако юристы предупреждают и о рисках. Генеративный ИИ может убедительно формулировать ответы даже тогда, когда они являются ошибочными.

Браун привел пример дела, где другая сторона, вероятно полагаясь на ИИ, настаивала на отсутствии обязательств по возмещению убытков из-за отсутствия соответствующего пункта в договоре. Однако на самом деле вопрос касался норм деликтного права, что ИИ не учел.

В исследовании говорится, что более 75% дел, в которых у истцов были адвокаты, завершались мировым соглашением. Среди истцов без адвокатов таким образом завершались менее 30% дел.

Юристы объясняют это тем, что клиенты с адвокатами лучше понимают риски судебного процесса и готовы идти на компромисс.

Кроме того, ИИ может формировать нереалистичные ожидания относительно размера компенсаций. Например, если спросить у чат-бота о среднем размере компенсации по делам о дискриминации, он может назвать обобщенную сумму без учета конкретных обстоятельств дела.

Судебная практика может измениться

Юристы также обращают внимание на другую проблему — использование ИИ для подготовки ответов на процессуальные запросы во время судебного разбирательства.

Такие ответы часто подаются под присягой, и ошибки, сделанные с помощью ИИ, могут иметь серьезные юридические последствия.

В то же время суды обычно относятся к истцам без адвокатов с определенной снисходительностью и могут давать им несколько возможностей исправить ошибки.

Юристы предполагают, что подобный подход будет применяться и к ошибкам, вызванным использованием искусственного интеллекта. Однако со временем позиция судов может измениться, особенно если количество таких случаев будет расти.

По мнению экспертов, искусственный интеллект не заменяет профессионального адвоката, но в то же время не оставляет истцов полностью без помощи, что может существенно изменить практику судебных процессов в будущем.

