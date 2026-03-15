Дает ли брак с украинцем право на получение разрешения на иммиграцию — разъяснение

В законе определили критерии, которые могут свидетельствовать о фиктивности брака.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Брак с гражданином или гражданкой Украины больше не гарантирует иностранцу получение разрешения на иммиграцию. Верховная рада приняла изменения в законодательство, которые определяют случаи, когда такой брак не будет признаваться основанием для оформления разрешения на постоянное проживание. Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

Когда брак не станет основанием для иммиграции

Согласно изменениям в законе об иммиграции, факт пребывания в браке с гражданином Украины не будет учитываться при предоставлении разрешения на иммиграцию, если имеются признаки фиктивности или формальности такого союза.

В частности, основанием для отказа может быть ситуация, когда:

один из супругов получил материальную компенсацию за согласие на заключение брака (если это не предусмотрено законодательством страны, где заключался брак);

супруги не проживают вместе и не ведут общее домашнее хозяйство;

муж и жена не встречались и не общались до регистрации брака;

супруги не имеют общего языка общения;

каждый из супругов не владеет базовой информацией личного характера о другом — например, о дате и месте рождения, месте проживания, образовании, работе, родственниках или бытовых привычках.

Проверки могут усилить

Закон также предусматривает совершенствование процедуры рассмотрения заявлений на получение разрешения на иммиграцию. В частности, возможно проведение письменных тестов и собеседований с каждым из супругов, чтобы проверить реальность семейных отношений.

Когда могут ограничить иммиграцию

Отдельно документ вводит понятие массового прибытия иммигрантов. Такая ситуация будет определяться, если доля иммигрантов превысит 10% от общей численности населения Украины.

В случае возникновения таких обстоятельств Кабмин сможет устанавливать квоты на иммиграцию и регулировать процесс на государственном уровне.

Изменения в законодательство направлены на предотвращение фиктивных браков, которые используются как способ легализации иностранцев в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.