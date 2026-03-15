  1. В Україні

Чи дає шлюб з українцем право для отримання дозволу на імміграцію — пояснення

16:19, 15 березня 2026
У законі визначили критерії, які можуть свідчити про фіктивність шлюбу.
Шлюб з громадянином або громадянкою України більше не гарантує іноземцю отримання дозволу на імміграцію. Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які визначають випадки, коли такий шлюб не визнаватиметься підставою для оформлення дозволу на постійне проживання. Про це повідомили у Міграційній службі Дніпропетровської області.

Коли шлюб не стане підставою для імміграції

Відповідно до змін у законі про імміграцію, факт перебування у шлюбі з громадянином України не враховуватимуть під час надання дозволу на імміграцію, якщо є ознаки фіктивності або формальності такого союзу.

Зокрема, підставою для відмови може бути ситуація, коли:

  • один із подружжя отримав матеріальну компенсацію за згоду на укладення шлюбу (якщо це не передбачено законодавством країни, де укладали шлюб);
  • подружжя не проживає разом і не веде спільного домашнього господарства;
  • чоловік і дружина не зустрічалися та не спілкувалися до реєстрації шлюбу;
  • подружжя не має спільної мови спілкування;
  • кожен із подружжя не володіє базовою інформацією особистого характеру про іншого — наприклад, про дату та місце народження, місце проживання, освіту, роботу, родичів чи побутові звички.

Перевірки можуть посилити

Закон також передбачає вдосконалення процедури розгляду заяв на отримання дозволу на імміграцію. Зокрема, можливе проведення письмових тестів і співбесід із кожним із подружжя, щоб перевірити реальність сімейних відносин.

Коли можуть обмежити імміграцію

Окремо документ вводить поняття масового прибуття іммігрантів. Така ситуація визначатиметься, якщо частка іммігрантів перевищить 10% від загальної чисельності населення України.

У разі виникнення таких обставин Кабмін зможе встановлювати квоти на імміграцію та регулювати процес на державному рівні.

Зміни до законодавства спрямовані на запобігання фіктивним шлюбам, які використовуються як спосіб легалізації іноземців в Україні.



