Военнослужащую Нацгвардии, передававшую данные РФ, приговорили к пожизненному лишению свободы

Военнослужащая собирала и передавала представителю государства-агрессора информацию о расположении, перемещении и условных обозначениях подразделений ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский районный суд города Харькова признал виновной военнослужащую Национальной гвардии Украины в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В суде прокуроры доказали, что во время прохождения военной службы осужденная собирала и передавала представителю государства-агрессора информацию о расположении, перемещении и условных обозначениях подразделений Вооруженных сил Украины, а также данные о военной технике.

Кроме того, она публично оправдывала временную оккупацию части территории Украины и вооруженную агрессию РФ.

Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества, лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и лишением воинского звания «старший солдат».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.