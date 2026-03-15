Військовослужбовицю Нацгвардії, яка передавала дані РФ, засуджено до довічного позбавлення волі

Військовослужбовиця збирала та передавала представнику держави-агресора інформацію про розташування, переміщення та умовні позначення підрозділів ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський районний суд міста Харкова визнав винною військовослужбовицю Національної гвардії України у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії проти України. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

У суді прокурорами доведено, що під час проходження військової служби засуджена збирала та передавала представнику держави-агресора інформацію про розташування, переміщення та умовні позначення підрозділів Збройних Сил України, а також дані щодо військової техніки.

Крім того, вона публічно виправдовувала тимчасову окупацію частини території України та збройну агресію РФ.

Суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна, позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та позбавленням військового звання «старший солдат».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.