Військовослужбовицю Нацгвардії, яка передавала дані РФ, засуджено до довічного позбавлення волі

14:13, 15 березня 2026
Військовослужбовиця збирала та передавала представнику держави-агресора інформацію про розташування, переміщення та умовні позначення підрозділів ЗСУ.
Київський районний суд міста Харкова визнав винною військовослужбовицю Національної гвардії України у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії проти України. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

У суді прокурорами доведено, що під час проходження військової служби засуджена збирала та передавала представнику держави-агресора інформацію про розташування, переміщення та умовні позначення підрозділів Збройних Сил України, а також дані щодо військової техніки.

Крім того, вона публічно виправдовувала тимчасову окупацію частини території України та збройну агресію РФ.

Суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна, позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та позбавленням військового звання «старший солдат».

суд Харків

