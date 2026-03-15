За 1000 поддельных долларов — 500 настоящих: в Киеве будут судить сбытчиков фальшивых денег
В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух 23-летних мужчин. Их обвиняют в незаконном хранении, перевозке и сбыте поддельных долларов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Досудебным расследованием установлено, что студент одного из вузов и бывший полицейский продали 2000 фальшивых долларов жителю Киева. Сбывали они поддельные деньги за половину их номинальной стоимости, то есть за 1000 поддельных долларов нужно было заплатить 500 настоящих.
В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
Им грозит наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
