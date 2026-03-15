За 1000 поддельных долларов — 500 настоящих: в Киеве будут судить сбытчиков фальшивых денег

13:37, 15 марта 2026
В Киеве будут судить дельцов, которые продавали поддельные американские доллары за половину их номинала.
В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух 23-летних мужчин. Их обвиняют в незаконном хранении, перевозке и сбыте поддельных долларов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что студент одного из вузов и бывший полицейский продали 2000 фальшивых долларов жителю Киева. Сбывали они поддельные деньги за половину их номинальной стоимости, то есть за 1000 поддельных долларов нужно было заплатить 500 настоящих.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Им грозит наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ЄСПЛ высказался о стеклянных кабинах в судах и раскритиковал формальные решения украинских судов о домашних арестах

По мнению ЕСПЛ, пребывание подсудимых в стеклянной кабине во время суда не является проявлением жестокого или унижающего достоинство обращения.

