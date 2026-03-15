  1. В Україні

За 1000 підроблених доларів — 500 справжніх: у Києві судитимуть збувачів фальшивих грошей

13:37, 15 березня 2026
У Києві судитимуть ділків, які продавали підроблені американські долари за половину їх номіналу.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо двох 23-річних чоловіків. Їх обвинувачують у незаконному зберіганні, перевезенні та збуті підроблених доларів. Про це повідомила Київська міська прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що студент одного з вишів та колишній поліцейський продали 2000 фальшивих доларів мешканцю Києва. Збували вони фальшиві гроші за половину їх номінальної вартості, тобто за 1000 підроблених доларів потрібно було заплатити 500 справжніх.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

суд Київ

