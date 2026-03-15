  1. В Украине

Как подать онлайн заявление на получение помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью

14:31, 15 марта 2026
Право на государственную социальную помощь имеют лица, достигшие возраста 65 лет и не имеющие права на пенсию, лица с инвалидностью и дети умершего кормильца.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области объяснило, как подать онлайн заявление на получение помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Назначение и выплата ежемесячной государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью» и Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 № 261.

Право на государственную социальную помощь имеют:

  • лица, достигшие возраста 65 лет и в соответствии с законодательством не имеющие права на пенсию;
  • лица с инвалидностью;
  • дети умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии лицу с инвалидностью III группы.

Государственная социальная помощь назначается при условии, что лицо:

не получает пенсию или социальные выплаты в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», а также помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (кроме лиц с инвалидностью с детства или детей с инвалидностью, имеющих право на государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);

и

является малообеспеченным: его среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением помощи, не превышает прожиточный минимум, установленный для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2026 года — 2 595 грн (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

Для онлайн-подачи заявления алгоритм действий следующий:

Шаг 1. На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти».

Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Шаг 3. Заполните онлайн-форму заявления, которая появится на экране: укажите общие данные (название Главного управления Пенсионного фонда Украины, в которое обращаетесь; выберите тип лица, подающего заявление — заявитель или опекун/законный представитель; укажите вид помощи, за которой обращаетесь; внесите необходимые данные о себе, сведения о семейном положении и при необходимости о семейной связи), информацию о документе, удостоверяющем личность, данные о месте регистрации и проживания.

Поля, отмеченные звездочкой «*», являются обязательными для заполнения.

Шаг 4. В поле онлайн-формы «Данные о выплате» выберите способ получения средств:

— через почту (указав индекс почтового отделения и способ получения — с доставкой на дом или в отделении);

— через банк (указав реквизиты счета и выбрав нужное отделение банка).

Шаг 5. Если право на выплату определяется с учетом доходов, в поле «Участники обращения» нажмите кнопку «Добавить», чтобы внести информацию о члене семьи.

Шаг 6. При необходимости в поле «Сведения о видах и суммах доходов лиц, входящих в состав семьи, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и реестре застрахованных лиц» внесите данные о доходах члена семьи, нажав кнопку «Добавить».

Шаг 7. При необходимости добавьте копии сканированных документов, перечень которых указан в выпадающем меню, и предоставьте согласие на обработку персональных данных.

Скан-копии должны соответствовать таким требованиям:

— изготовлены в цветном формате с оригиналов документов;

— иметь четкие изображения полных страниц и текста с реквизитами (название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца);

— сохранены в форматах JPG или PDF;

— размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

— рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi.

Шаг 8. После заполнения онлайн-формы нажмите «Сохранить черновик», если планируете продолжить заполнение позже, или «Сформировать заявление» для создания проекта заявления.

Шаг 9. Проверьте данные сформированного заявления и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

