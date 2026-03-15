Як подати онлайн заяву на отримання допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

14:31, 15 березня 2026
Право на державну соціальну допомогу мають особи, які досягли віку 65 років та відповідно до законодавства не мають права на пенсію, особи з інвалідністю та діти померлого годувальника.
Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області пояснило, як подати онлайн заяву на отримання допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Призначення та виплата щомісячної державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю здійснюється відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261.

Право на державну соціальну допомогу мають:

  • особи, які досягли віку 65 років та відповідно до законодавства не мають права на пенсію;
  • особи з інвалідністю;
  • діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.

Державна соціальна допомога призначається за умови, що особа:

не одержує пенсію або соціальні виплати відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника);

та

є малозабезпеченою: її середньомісячний сукупний дохід за попередні шість календарних місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2026 року – 2 595 грн (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

Для онлайн-подання заяви алгоритм дій такий:

Крок 1. На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти».

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Крок 3. Заповніть онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані: вкажіть загальні дані (зазначте назву Головного управління Пенсійного фонду України, до якого звертаєтесь за призначенням допомоги; оберіть тип особи, яка подає заяву (Заявник або Опікун чи законний представник); вкажіть вид допомоги за якою звертаєтесь, зазначте всі необхідні дані про себе, додайте дані про сімейний стан та за потреби про сімейний зв’язок), інформацію про документ, що посвідчує особу, дані місця реєстрації та проживання.

Поля, позначені зірочкою «*», є обов’язковими для заповнення.

Крок 4. У полі онлайн-форми «Дані щодо виплати» оберіть спосіб виплати:

через пошту (вказавши індекс поштового відділення та спосіб отримання коштів: з доставкою додому або безпосередньо у відділенні);

через банк (вказавши реквізити рахунку та обравши необхідне відділення банку).

Крок 5. У разі якщо право на виплату визначається з урахуванням доходів, у полі онлайн-форми «Учасники звернення» натисніть кнопку «Додати», щоб додати інформацію про члена сім’ї, заповнивши необхідні дані про нього.

Крок 6. У разі потреби в полі онлайн-форми «Відомості про види та суми доходів осіб, які входять до складу сім’ї, інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування» внесіть дані про доходи члена сім’ї, натиснувши кнопку «Додати».

Крок 7. За потреби додайте копії сканованих документів, перелік яких зазначено у випадаючому меню, та надайте згоду на обробку персональних даних.

Скан-копії повинні відповідати таким вимогам:

  • виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів документів;
  • мати чіткі зображення повних сторінок та складу тексту, його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім’я та по батькові власника;
  • збережені у форматах JPG або PDF;
  • розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;
  • рекомендована якість сканування — 300 dpi (щоб забезпечити високу деталізацію).

Крок 8. Після заповнення онлайн-форми натисніть «Зберегти чернетку», якщо не закінчили внесення даних та плануєте працювати з нею далі, або «Сформувати заяву» для формування проєкту заяви.

Крок 9. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

