КАС ВС высказался о разграничении понятий «уход на дому» и «постоянный уход» при решении вопроса об увольнении военнослужащего

Истец к рапорту об увольнении с военной службы добавил заключение о наличии когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста, вследствие которых они нуждаются в предоставлении социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Истец обратился в суд с иском к воинской части, в котором просил признать противоправным отказ в увольнении военнослужащего. Он указал, что отказ в увольнении с военной службы ввиду отсутствия документов для подтверждения факта необходимости постоянного ухода за матерью является противоправным и произошел по формальным основаниям, поскольку им к рапорту была приложена копия заключения по форме первичной учетной документации № 080-2/о, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины от 9 марта 2021 года № 407, Коммунального некоммерческого предприятия «Ямпольская территориальная больница» Ямпольского городского совета о наличии когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста, вследствие которых они нуждаются в предоставлении социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, в удовлетворении иска было отказано. В кассационной жалобе заявитель указал, что предписаниями подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины от 25 марта 1992 года № 2232-XII «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено, что необходимость осуществления постоянного ухода должна быть подтверждена либо соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии, либо врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, а потому военнослужащий может быть уволен при наличии одного из вышеуказанных документов. Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

Анализируя полномочия медико-социальной экспертной комиссии, предусмотренные Положением о медико-социальной экспертизе, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2009 года № 1317, имеются основания для вывода, что они определяют потребность в постороннем надзоре, уходе или помощи лицам с инвалидностью, а также лицам, которым определена степень утраты профессиональной трудоспособности. Что касается лиц, которые не относятся к этим категориям, но по состоянию здоровья неспособны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, то такие полномочия могут быть отнесены к врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, которые также имеют право принимать заключения, в частности, о наличии когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста, вследствие которых они нуждаются в предоставлении социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе (по форме № 080-2/о) с рекомендациями относительно получения соответствующих услуг.

Истец к рапорту об увольнении с военной службы приложил заключение о наличии когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста, вследствие которых они нуждаются в предоставлении социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе, согласно которому матери истца рекомендована социальная услуга: уход на дому.

При этом подпункт «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины от 25 марта 1992 года № 2232-XII «О воинской обязанности и военной службе» определяет, что основанием для увольнения с военной службы является именно необходимость осуществления постоянного ухода. Понятие «уход на дому» не является тождественным понятию «постоянный уход», поскольку последнее предполагает непрерывный уход, который предоставляется лицу, не способному к самообслуживанию, уход, который предоставляется без какого-либо временного ограничения, непрерывным образом.

Таким образом, истец не предоставил ответчику надлежащих доказательств в подтверждение существования оснований для увольнения, определенных подпунктом «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины от 25 марта 1992 года № 2232-XII «О воинской обязанности и военной службе».

С текстом постановления Верховного Суда по делу №120/1909/23 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.