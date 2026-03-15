  1. В мире

В Великобритании адвоката осудили за преследование блогера и запретили контактировать с ним 7 лет

16:01, 15 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд установил, что юрист отправил блогеру более 120 писем и даже приходил к его дому.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании адвоката Эндрю Джонатана Милна осудили за сталкинг — навязчивое преследование и психологическое давление — в отношении судебного блогера Дэниела Клоука. Суд назначил ему двухлетний общественный надзор и запретил любые контакты с потерпевшим в течение семи лет. Об этом сообщает Law Gazette.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

63-летний юрист в 2024 году буквально засыпал блогера сообщениями. По данным суда, он отправил 124 электронных письма, оставил голосовые сообщения, отправил книгу и даже приходил к дому Клоука.

В письмах, как рассказал потерпевший в суде, были агрессивные угрозы судебными исками, странные заявления о якобы «отношениях» и оскорбительные комментарии. Одно из писем, в котором адвокат написал, что собирается прийти к нему домой без приглашения, блогер воспринял как угрозу.

Судья отметил, что поведение юриста было настойчивым и нежелательным, а как практикующий адвокат он должен был соблюдать профессиональные границы. Во время процесса Милн не признал вины и не выразил раскаяния.

Суд обязал его:

  • отработать 300 часов общественных работ;
  • пройти реабилитационную программу;
  • выплатить компенсацию потерпевшему.

Кроме того, адвокату запрещено контактировать с блогером или появляться возле его жилья в течение семи лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист адвокат Великобритания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]