В Великобритании адвоката осудили за преследование блогера и запретили контактировать с ним 7 лет

Суд установил, что юрист отправил блогеру более 120 писем и даже приходил к его дому.

В Великобритании адвоката Эндрю Джонатана Милна осудили за сталкинг — навязчивое преследование и психологическое давление — в отношении судебного блогера Дэниела Клоука. Суд назначил ему двухлетний общественный надзор и запретил любые контакты с потерпевшим в течение семи лет. Об этом сообщает Law Gazette.

63-летний юрист в 2024 году буквально засыпал блогера сообщениями. По данным суда, он отправил 124 электронных письма, оставил голосовые сообщения, отправил книгу и даже приходил к дому Клоука.

В письмах, как рассказал потерпевший в суде, были агрессивные угрозы судебными исками, странные заявления о якобы «отношениях» и оскорбительные комментарии. Одно из писем, в котором адвокат написал, что собирается прийти к нему домой без приглашения, блогер воспринял как угрозу.

Судья отметил, что поведение юриста было настойчивым и нежелательным, а как практикующий адвокат он должен был соблюдать профессиональные границы. Во время процесса Милн не признал вины и не выразил раскаяния.

Суд обязал его:

отработать 300 часов общественных работ;

пройти реабилитационную программу;

выплатить компенсацию потерпевшему.

Кроме того, адвокату запрещено контактировать с блогером или появляться возле его жилья в течение семи лет.

