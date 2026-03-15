У Британії адвоката засудили за переслідування блогера та заборонили контактувати з ним 7 років

16:01, 15 березня 2026
Суд встановив, що юрист надіслав блогеру понад 120 листів і навіть приходив до його дому.
У Великій Британії адвоката Ендрю Джонатана Мілна засудили за сталкінг — нав’язливе переслідування та психологічний тиск — на судового блогера Деніела Клоука. Суд призначив йому дворічний громадський нагляд і заборонив будь-які контакти з потерпілим протягом семи років. Про це повідомляє Law Gazette.

63-річний юрист у 2024 році буквально засипав блогера повідомленнями. За даними суду, він надіслав 124 електронні листи, залишив голосові повідомлення, відправив книгу та навіть приходив до будинку Клоука.

У листах, як розповів потерпілий у суді, були агресивні погрози судовими позовами, дивні заяви про нібито «стосунки» та образливі коментарі. Один із листів, у якому адвокат написав, що збирається прийти до нього додому без запрошення, блогер сприйняв як погрозу.

Суддя зазначив, що поведінка юриста була наполегливою і небажаною, а як практикуючий адвокат він мав дотримуватися професійних меж. Під час процесу Мілн не визнав провини і не висловив каяття.

Суд зобов’язав його:

  • відпрацювати 300 годин громадських робіт;
  • пройти реабілітаційну програму;
  • виплатити компенсацію потерпілому.

Крім того, адвокату заборонено контактувати з блогером або з’являтися біля його житла протягом семи років.

