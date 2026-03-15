Ежемесячная выплата за государственные награды для военнослужащих: кто имеет право и как подать заявление

Выплату назначают участникам боевых действий с государственными наградами и членам семей погибших защитников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государство предоставляет ежемесячную денежную помощь участникам боевых действий, которые отмечены званием Героя Украины или государственными наградами за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом напоминают в Житомирском областном ТЦК и СП.

Право на такую выплату также имеют члены семей погибших или умерших защитников и защитниц, которые были награждены государственными наградами.

Размер выплаты

Сумма ежемесячной помощи зависит от полученной награды. Ее определяют в процентах от минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Как оформить выплату

Онлайн

Подать заявление можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно:

войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЕП);

в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;

заполнить необходимые данные и отправить заявление.

Лично или по почте

Заявление можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или отправить его по почте.

Если военнослужащий имеет соответствующую государственную награду или вы являетесь членом семьи погибшего защитника или защитницы, стоит воспользоваться этим правом. Ежемесячная выплата является гарантированной формой государственной поддержки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.