  1. В Украине

Ежемесячная выплата за государственные награды для военнослужащих: кто имеет право и как подать заявление

15:07, 15 марта 2026
Выплату назначают участникам боевых действий с государственными наградами и членам семей погибших защитников.
Государство предоставляет ежемесячную денежную помощь участникам боевых действий, которые отмечены званием Героя Украины или государственными наградами за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом напоминают в Житомирском областном ТЦК и СП.

Право на такую выплату также имеют члены семей погибших или умерших защитников и защитниц, которые были награждены государственными наградами.

Размер выплаты

Сумма ежемесячной помощи зависит от полученной награды. Ее определяют в процентах от минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Как оформить выплату

Онлайн

Подать заявление можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно:

  • войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЕП);
  • в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
  • заполнить необходимые данные и отправить заявление.

Лично или по почте

Заявление можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или отправить его по почте.

Если военнослужащий имеет соответствующую государственную награду или вы являетесь членом семьи погибшего защитника или защитницы, стоит воспользоваться этим правом. Ежемесячная выплата является гарантированной формой государственной поддержки.

военные военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет ВР пересмотрел собственное заключение по скандальному законопроекту о гарантиях защиты бизнеса

Законопроект, вызвавший споры между депутатами и правоохранителями, готовят ко второму чтению.

Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

БП ВС отменила пожизненный приговор по делу о двойном убийстве после решения ЕСПЧ о жестоком обращении с осужденной

Большая Палата Верховного Суда отменила приговор о пожизненном лишении свободы после того, как Европейский суд по правам человека установил жестокое обращение с подозреваемой и нарушение права на справедливый суд.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

