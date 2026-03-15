  1. В Україні

Щомісячна виплата за державні нагороди для військових: хто має право та як подати заяву

15:07, 15 березня 2026
Виплату призначають учасникам бойових дій із державними нагородами та членам сімей полеглих захисників.
Держава надає щомісячну грошову допомогу учасникам бойових дій, які відзначені званням Героя України або державними нагородами за захист суверенітету та територіальної цілісності України. Про це нагадують в Житомирському обласному ТЦК та СП.

Право на таку виплату також мають члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць, які були нагороджені державними відзнаками.

Розмір виплати

Сума щомісячної допомоги залежить від отриманої нагороди. Її визначають у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Як оформити виплату

Онлайн

Подати заяву можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно:

  • увійти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • у розділі «Комунікації з ПФУ» обрати заяву про призначення щомісячної грошової виплати;
  • заповнити необхідні дані та надіслати заяву.

Особисто або поштою

Заяву можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або надіслати її поштою.

Якщо військовослужбовець має відповідну державну нагороду або ви є членом родини загиблого захисника чи захисниці, варто скористатися цим правом. Щомісячна виплата є гарантованою формою державної підтримки.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

