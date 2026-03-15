Суд в Коломые отменил штраф ТЦК в 17 тысяч гривен за неявку по повестке — доказательства ее вручения не предоставлены

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области отменил постановление ТЦК, которой гражданина оштрафовали на 17 тысяч гривен за неявку по вызову, указанному в повестке. Суд пришел к выводу, что ответчик не предоставил надлежащих доказательств надлежащего уведомления лица о вызове, а следовательно не доказал наличие состава административного правонарушения.

Обстоятельства дела № 346/6240/25

Гражданин обратился в суд с административным иском об отмене постановления территориального центра комплектования и социальной поддержки, которой его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложили штраф в размере 17 000 грн.

По материалам дела территориальный центр сформировал повестку через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и направил ее гражданину почтовым отправлением по адресу проживания. В повестке указывалось, что лицо должно прибыть в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Поскольку гражданин в назначенный день в ТЦК не явился, должностное лицо центра составило в отношении него протокол об административном правонарушении. Впоследствии начальник соответствующего территориального центра вынес постановление о привлечении его к административной ответственности и наложил штраф.

Истец в суде указал, что повестку он не получал — ни лично, ни почтовой связью. Из-за этого он не был осведомлен о дате, времени и месте явки в ТЦК и не мог нарушить установленную законом обязанность явиться по вызову.

Ответчик в отзыве на иск настаивал, что повестка была сформирована и направлена в установленном законодательством порядке. По мнению ТЦК, гражданин не выполнил обязанность явиться по вызову и не сообщил о причинах неявки, поэтому постановление о наложении штрафа является законным.

Оценка суда

Исследовав материалы дела, суд обратил внимание, что в соответствии с законодательством граждане обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования в срок и место, указанные в повестке. В то же время такая обязанность возникает только при условии надлежащего уведомления лица о вызове.

Суд установил, что повестка была направлена гражданину почтовым отправлением. Однако материалы дела не содержат документов почтового оператора, которые подтверждали бы факт ее вручения адресату, отказ от получения или отсутствие лица по месту проживания.

Кроме того, в оспариваемом постановлении не конкретизировано, в какой именно территориальный центр, когда и на основании какой повестки гражданин должен был прибыть, что усложняет установление обстоятельств правонарушения.

Суд подчеркнул, что в делах об оспаривании решений субъектов властных полномочий обязанность доказывания правомерности решения возлагается на ответчика. Именно орган власти должен предоставить надлежащие и допустимые доказательства того, что лицо было надлежащим образом уведомлено о вызове и не выполнило обязанность явиться.

В данном деле ответчик не предоставил доказательств, которые подтверждали бы, что истец был надлежащим образом уведомлен о необходимости явиться в ТЦК.

Решение суда

Учитывая отсутствие надлежащих доказательств уведомления гражданина о вызове, суд пришел к выводу, что ответчик не доказал наличие в его действиях состава административного правонарушения.

Суд:

отменил постановление ТЦК о привлечении гражданина к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП;

закрыл производство по делу об административном правонарушении;

взыскал с территориального центра комплектования в пользу истца 605,60 грн судебного сбора за счет бюджетных ассигнований.

