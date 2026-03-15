Суд у Коломиї скасував штраф ТЦК у 17 тисяч гривень за неявку за повісткою — доказів її вручення не надали

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області скасував постанову ТЦК, якою громадянина було оштрафовано на 17 тисяч гривень за неявку за викликом, зазначеним у повістці. Суд дійшов висновку, що відповідач не надав належних доказів належного повідомлення особи про виклик, а отже не довів наявності складу адміністративного правопорушення.

Обставини справи № 346/6240/25

Громадянин звернувся до суду з адміністративним позовом про скасування постанови територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якою його було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено штраф у розмірі 17 000 грн.

За матеріалами справи, територіальний центр сформував повістку через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів і направив її громадянину поштовим відправленням на адресу проживання. У повістці зазначалося, що особа має прибути до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Оскільки громадянин у визначений день до ТЦК не з’явився, посадова особа центру склала щодо нього протокол про адміністративне правопорушення. Згодом начальник відповідного територіального центру виніс постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності та наклав штраф.

Позивач у суді зазначив, що повістку він не отримував — ні особисто, ні поштовим зв’язком. Через це він не був обізнаний про дату, час і місце явки до ТЦК та не міг порушити встановлений законом обов’язок з’явитися за викликом.

Відповідач у відзиві на позов наполягав, що повістку було сформовано та надіслано у встановленому законодавством порядку. На думку ТЦК, громадянин не виконав обов’язку з’явитися за викликом і не повідомив про причини неявки, тому постанова про накладення штрафу є законною.

Оцінка суду

Дослідивши матеріали справи, суд звернув увагу, що відповідно до законодавства громадяни зобов’язані з’являтися за викликом до територіального центру комплектування у строк і місце, зазначені в повістці. Водночас такий обов’язок виникає лише за умови належного повідомлення особи про виклик.

Суд встановив, що повістку було направлено громадянину поштовим відправленням. Проте матеріали справи не містять документів поштового оператора, які б підтверджували факт її вручення адресату, відмову від отримання або відсутність особи за місцем проживання.

Крім того, в оскаржуваній постанові не конкретизовано, до якого саме територіального центру, коли і на підставі якої повістки громадянин мав прибути, що ускладнює встановлення обставин правопорушення.

Суд наголосив, що у справах щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень обов’язок доведення правомірності рішення покладається на відповідача. Саме орган влади має надати належні та допустимі докази того, що особа була належним чином повідомлена про виклик і не виконала обов’язку з’явитися.

У цій справі відповідач не надав доказів, які б підтверджували, що позивач був належним чином повідомлений про необхідність з’явитися до ТЦК.

Рішення суду

З огляду на відсутність належних доказів повідомлення громадянина про виклик суд дійшов висновку, що відповідач не довів наявності у його діях складу адміністративного правопорушення.

Суд:

скасував постанову ТЦК про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП;

закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення;

стягнув із територіального центру комплектування на користь позивача 605,60 грн судового збору за рахунок бюджетних асигнувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.