Как проходит производственная практика в профтехах и почему учеников не оформляют на работу

Механизм оплаты практики предусматривает распределение средств 50 на 50: половина — ученикам, половина — учебному заведению.

Производственная практика для учеников профессионально-технических учебных заведений проходит в четко определенном порядке и не предусматривает заключения трудовых договоров. Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Черкасской области, разъяснив ключевые аспекты организации такой практики.

В частности, для прохождения производственной практики профессионально-технические учебные заведения заключают договоры с предприятиями и организациями. Во время практики ученики выполняют производственные задания в соответствии с учебными планами и программами.

Оплата за выполненные работы осуществляется предприятиями в соответствии с условиями договоров о учебно-производственной практике — за фактически выполненную работу. Начисленные средства перечисляются на счет учебного заведения: 50% выплачиваются ученикам как вознаграждение за прохождение практики, еще 50% использует учебное заведение для собственных нужд.

В то же время в период производственной практики трудовые отношения между учениками и предприятиями не возникают. Трудовые договоры не заключаются, а уведомление о приеме на работу в органы Государственной налоговой службы не подается.

