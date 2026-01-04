  1. В Украине

Как проходит производственная практика в профтехах и почему учеников не оформляют на работу

22:37, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Механизм оплаты практики предусматривает распределение средств 50 на 50: половина — ученикам, половина — учебному заведению.
Как проходит производственная практика в профтехах и почему учеников не оформляют на работу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Производственная практика для учеников профессионально-технических учебных заведений проходит в четко определенном порядке и не предусматривает заключения трудовых договоров. Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Черкасской области, разъяснив ключевые аспекты организации такой практики.

В частности, для прохождения производственной практики профессионально-технические учебные заведения заключают договоры с предприятиями и организациями. Во время практики ученики выполняют производственные задания в соответствии с учебными планами и программами.

Оплата за выполненные работы осуществляется предприятиями в соответствии с условиями договоров о учебно-производственной практике — за фактически выполненную работу. Начисленные средства перечисляются на счет учебного заведения: 50% выплачиваются ученикам как вознаграждение за прохождение практики, еще 50% использует учебное заведение для собственных нужд.

В то же время в период производственной практики трудовые отношения между учениками и предприятиями не возникают. Трудовые договоры не заключаются, а уведомление о приеме на работу в органы Государственной налоговой службы не подается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]