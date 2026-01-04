Як проходить виробнича практика в профтехах і чому учнів не оформлюють на роботу

Механізм оплати практики передбачає розподіл коштів 50 на 50: половина — учням, половина — закладу освіти.

Виробнича практика для учнів професійно-технічних навчальних закладів відбувається за чітко визначеним порядком і не передбачає укладення трудових договорів. Про це повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Черкаській області, роз’яснивши ключові аспекти організації такої практики.

Зокрема, для проходження виробничої практики професійно-технічні навчальні заклади укладають договори з підприємствами та організаціями. Під час практики учні виконують виробничі завдання відповідно до навчальних планів і програм.

Оплата за виконані роботи здійснюється підприємствами згідно з умовами договорів про навчально-виробничу практику — за фактично виконану роботу. Нараховані кошти перераховують на рахунок навчального закладу: 50% виплачують учням як винагороду за проходження практики, ще 50% використовує заклад освіти для власних потреб.

Водночас у період виробничої практики трудові відносини між учнями та підприємствами не виникають. Трудові договори не укладаються, а повідомлення про прийняття на роботу до органів Державної податкової служби не подається.

