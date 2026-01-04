  1. В мире

В Японии депутатки требуют увеличить количество женских уборных в парламенте — их поддержала премьер-министр

22:19, 4 января 2026
Здание парламента, построенное до предоставления женщинам избирательных прав, не учитывает современные реалии.
Женщины-депутаты парламента Японии инициировали редкую межпартийную кампанию с требованием увеличить количество женских туалетов в здании парламента. Они подчеркивают: институция, которая десятилетиями формировалась как мужская, не успевает адаптироваться к росту числа женщин в политике. Об этом сообщает The Independent.

К обращению присоединилась и премьер-министр Японии Санае Такаити. В целом петицию подписали почти 60 женщин-законодательниц. Документ передали председателю комитета нижней палаты по регламенту и административным вопросам Ясукадзу Хамаде.

В настоящее время возле главного пленарного зала нижней палаты парламента есть лишь один женский туалет с двумя кабинками — для 73 женщин, работающих в Палате представителей.

«Перед началом пленарных заседаний огромное количество депутаток вынуждено стоять в очереди к женскому туалету», — заявила депутат оппозиционной Конституционно-демократической партии Ясуко Комияма.

В петиции, которую поддержали 58 женщин из семи партий и независимых групп, нехватку туалетов назвали «критической проблемой», которая потенциально может влиять на ход заседаний и выполнение депутатских обязанностей.

Несмотря на то, что в прошлом году Япония впервые избрала женщину на пост премьер-министра, а количество депутаток в нижней палате выросло с 45 до более чем 70, женщины по-прежнему занимают менее 16% мандатов в Палате представителей — ключевой палате Национального парламента.

Этот дисбаланс отражается и в инфраструктуре. По данным издания Yomiuri Shimbun, в нижней палате есть 12 мужских туалетов с 67 кабинками, тогда как для женщин — девять туалетов с общим количеством 22 кабинки. Об этом также сообщало агентство AFP.

Ясуко Комияма подчеркнула, что нехватка женских туалетов касается не только депутаток, но и сотрудниц парламента, а также растущего числа женщин-журналисток. Ее коллега по оппозиции Томое Исии в Instagram отметила, что эта проблема «существует уже давно».

Здание японского парламента завершили в 1936 году — почти за десять лет до того, как женщины в Японии получили избирательное право. Голосовать они смогли лишь в 1945 году, а первую женщину-депутата избрали в следующем году.

Япония остается социально консервативной страной, где политика, бизнес и медиа длительное время были доминированы мужчинами. В Глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума страна занимает 118-е место из 148. Женщины-кандидаты также сообщают о сексистских высказываниях во время избирательных кампаний, в том числе советах «оставаться дома и воспитывать детей».

Япония

