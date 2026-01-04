В Японії депутатки вимагають збільшити кількість жіночих вбиралень у парламенті — їх підтримала прем’єр-міністерка

Будівля парламенту, зведена до надання виборчих прав жінкам, не враховує сучасних реалій.

Жінки-депутати парламенту Японії ініціювали рідкісну міжпартійну кампанію з вимогою збільшити кількість жіночих туалетів у будівлі парламенту. Вони наголошують: інституція, яка десятиліттями формувалася як чоловіча, не встигає адаптуватися до зростання кількості жінок у політиці. Про це повідомляє The Independent.

До звернення приєдналася і прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті. Загалом петицію підписали майже 60 жінок-законодавиць. Документ передали голові комітету нижньої палати з регламенту та адміністративних питань Ясукадзу Хамаді.

Нині біля головної сесійної зали нижньої палати парламенту є лише один жіночий туалет із двома кабінками — для 73 жінок, які працюють у Палаті представників.

«Перед початком пленарних засідань величезна кількість депутаток змушена стояти в черзі до жіночого туалету», — заявила депутатка опозиційної Конституційно-демократичної партії Ясуко Коміяма.

У петиції, яку підтримали 58 жінок із семи партій та незалежних груп, нестачу туалетів названо «критичною проблемою», що потенційно може впливати на перебіг засідань і виконання депутатських обов’язків.

Попри те, що минулого року Японія вперше обрала жінку на посаду прем’єр-міністра, а кількість депутаток у нижній палаті зросла з 45 до понад 70, жінки все ще займають менш як 16% мандатів у Палаті представників — ключовій палаті Національного парламенту.

Цей дисбаланс відображається і в інфраструктурі. За даними видання Yomiuri Shimbun, у нижній палаті є 12 чоловічих туалетів із 67 кабінками, тоді як для жінок — дев’ять туалетів загалом на 22 кабінки. Про це також повідомляло агентство AFP.

Ясуко Коміяма наголосила, що нестача жіночих туалетів стосується не лише депутаток, а й працівниць парламенту та зростаючої кількості жінок-журналісток. Її колега з опозиції Томое Ісії в Instagram зазначила, що ця проблема «існує вже давно».

Будівлю японського парламенту завершили у 1936 році — майже за десять років до того, як жінки в Японії отримали виборче право. Голосувати вони змогли лише у 1945 році, а першу жінку-депутатку обрали наступного року.

Японія залишається соціально консервативною країною, де політика, бізнес і медіа тривалий час були доміновані чоловіками. У Глобальному індексі гендерного розриву Всесвітнього економічного форуму країна посідає 118-те місце зі 148. Жінки-кандидатки також повідомляють про сексистські висловлювання під час виборчих кампаній, зокрема поради «залишатися вдома і виховувати дітей».

