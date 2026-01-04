  1. В Украине

Украинцам ответили на 100 вопросов об обновленном Календаре профилактических прививок

21:06, 4 января 2026
В документе собраны разъяснения о ключевых изменениях в схемах вакцинации.
Украинцам ответили на 100 вопросов об обновленном Календаре профилактических прививок
Фото: ЦОЗ
Как известно, с 1 января вступило в силу обновление Национального календаря профилактических прививок. Изменения направлены на приведение практики вакцинации в Украине в соответствие с современными научными подходами, международными стандартами и опытом стран Европы.

Центр общественного здоровья Украины обнародовал 100 вопросов и ответов об обновленном Календаре профилактических прививок.

«Для помощи родителям, медицинским работникам и всем, кто ищет четкие и проверенные ответы об изменениях в Календаре профилактических прививок с 2026 года, мы публикуем информационный материал в формате 100+ вопросов и ответов», — заявили в ЦОЗ.

В документе собраны разъяснения о:

  • ключевых изменениях в схемах вакцинации;
  • переходе на комбинированные вакцины;
  • вакцинации против ВПЧ.

Минздрав

