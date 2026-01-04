Украинцам ответили на 100 вопросов об обновленном Календаре профилактических прививок
Как известно, с 1 января вступило в силу обновление Национального календаря профилактических прививок. Изменения направлены на приведение практики вакцинации в Украине в соответствие с современными научными подходами, международными стандартами и опытом стран Европы.
Центр общественного здоровья Украины обнародовал 100 вопросов и ответов об обновленном Календаре профилактических прививок.
«Для помощи родителям, медицинским работникам и всем, кто ищет четкие и проверенные ответы об изменениях в Календаре профилактических прививок с 2026 года, мы публикуем информационный материал в формате 100+ вопросов и ответов», — заявили в ЦОЗ.
В документе собраны разъяснения о:
- ключевых изменениях в схемах вакцинации;
- переходе на комбинированные вакцины;
- вакцинации против ВПЧ.
