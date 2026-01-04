  1. В Україні

Українцям відповіли на 100 запитань про оновлений Календар профілактичних щеплень

21:06, 4 січня 2026
У документі зібрані пояснення про ключові зміни у схемах вакцинації.
Фото: ЦГЗ
Як відомо, з 1 січня набуло чинності оновлення Національного календаря профілактичних щеплень. Зміни спрямовані на приведення практики вакцинації в Україні у відповідність до сучасних наукових підходів, міжнародних стандартів та досвіду країн Європи.

Центр громадського здоров’я України оприлюднив 100 запитань і відповідей про оновлений Календар профілактичних щеплень.

«Для допомоги батькам, медичним працівникам і всім, хто шукає чіткі та перевірені відповіді про зміни в Календарі профілактичних щеплень з 2026 року, ми публікуємо інформаційний матеріал у форматі 100+ запитань і відповідей», - заявили у ЦГЗ. 

У документі зібрані пояснення про:

- ключові зміни у схемах вакцинації; 

- перехід на комбіновані вакцини;

- вакцинацію проти ВПЛ;

МОЗ

