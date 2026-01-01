Нові правила вакцинації в Україні з 2026 року: МОЗ додало щеплення від ВПЛ і змінило графік

В Україні з 2026 року змінюються правила вакцинації дітей.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про оновлення Національного календаря профілактичних щеплень, яке набуло чинності з 1 січня. Зміни спрямовані на приведення практики вакцинації в Україні у відповідність до сучасних наукових підходів, міжнародних стандартів та досвіду країн Європи.

У МОЗ наголошують, що вакцинація залишається одним із найбільш безпечних та ефективних способів захисту від небезпечних інфекційних захворювань і запобігання тяжким ускладненням. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щеплення щороку запобігають 3,5–5 мільйонам смертей у світі.

Національний календар профілактичних щеплень визначає вік та оптимальний графік вакцинації, а також перелік інфекцій, проти яких щеплення проводяться за кошт державного бюджету.

Відповідно до оновленого Календаря, за державний кошт вакцинація буде проводитися для відповідних вікових груп проти 11 інфекційних захворювань: туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюку, Hib-інфекції та ВПЛ-інфекції (вірусу папіломи людини).

Ключові зміни

ВПЛ-інфекція — нова вакцина в Календарі. Передбачене щеплення за однодозною схемою для дівчат віком від 12 до 13 років включно для зниження ризиків захворюваності та смертності першочергово від раку шийки матки. Проте вакцина проти ВПЛ-інфекції попереджає і інші патології, що зумовлені ВПЛ. Наприклад, рак анального каналу, папіломатоми тощо.

Кір, епідемічний паротит, краснуха (КПК) — оновлена схема два щеплення у 1 та 4 роки гарантує надійний захист у більш ранньому віці.

Поліомієліт — усі дози у 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років вводитимуться лише інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ), яка є найбільш ефективною в попереджені випадків, що зумовлені усіма трьома типами вірусу, та безпечною.

Гепатит В — нова схема щеплення у 2, 4, 6 та 18 місяців дозволяє використовувати сучасні комбіновані вакцини, що зменшує загальну кількість ін’єкцій під час одного візиту до медзакладу для дитини.

У МОЗ підкреслюють, що оновлення Календаря дозволяє зменшити кількість уколів, зберігаючи при цьому максимальний рівень захисту від інфекційних хвороб.

