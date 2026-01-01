  1. В Україні

Нові правила вакцинації в Україні з 2026 року: МОЗ додало щеплення від ВПЛ і змінило графік

13:37, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні з 2026 року змінюються правила вакцинації дітей.
Нові правила вакцинації в Україні з 2026 року: МОЗ додало щеплення від ВПЛ і змінило графік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я повідомило про оновлення Національного календаря профілактичних щеплень, яке набуло чинності з 1 січня. Зміни спрямовані на приведення практики вакцинації в Україні у відповідність до сучасних наукових підходів, міжнародних стандартів та досвіду країн Європи.

У МОЗ наголошують, що вакцинація залишається одним із найбільш безпечних та ефективних способів захисту від небезпечних інфекційних захворювань і запобігання тяжким ускладненням. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щеплення щороку запобігають 3,5–5 мільйонам смертей у світі.

Національний календар профілактичних щеплень визначає вік та оптимальний графік вакцинації, а також перелік інфекцій, проти яких щеплення проводяться за кошт державного бюджету.

Відповідно до оновленого Календаря, за державний кошт вакцинація буде проводитися для відповідних вікових груп проти 11 інфекційних захворювань: туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюку, Hib-інфекції та ВПЛ-інфекції (вірусу папіломи людини).

Ключові зміни

  • ВПЛ-інфекція — нова вакцина в Календарі. Передбачене щеплення за однодозною схемою для дівчат віком від 12 до 13 років включно для зниження ризиків захворюваності та смертності першочергово від раку шийки матки. Проте вакцина проти ВПЛ-інфекції попереджає і інші патології, що зумовлені ВПЛ. Наприклад, рак анального каналу, папіломатоми тощо.
  • Кір, епідемічний паротит, краснуха (КПК) — оновлена схема два щеплення у 1 та 4 роки гарантує надійний захист у більш ранньому віці.
  • Поліомієліт — усі дози у 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років вводитимуться лише інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ), яка є найбільш ефективною в попереджені випадків, що зумовлені усіма трьома типами вірусу, та безпечною.
  • Гепатит В — нова схема щеплення у 2, 4, 6 та 18 місяців дозволяє використовувати сучасні комбіновані вакцини, що зменшує загальну кількість ін’єкцій під час одного візиту до медзакладу для дитини.

У МОЗ підкреслюють, що оновлення Календаря дозволяє зменшити кількість уколів, зберігаючи при цьому максимальний рівень захисту від інфекційних хвороб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ діти Україна вакцина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]