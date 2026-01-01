Новые правила вакцинации в Украине с 2026 года: Минздрав добавил прививку от ВПЛ и изменил график

В Украине с 2026 года изменяются правила вакцинации детей.

Министерство здравоохранения сообщило об обновлении Национального календаря профилактических прививок, которое вступило в силу с 1 января. Изменения направлены на приведение практики вакцинации в Украине в соответствие с современными научными подходами, международными стандартами и опытом стран Европы.

В Минздраве подчеркивают, что вакцинация остается одним из самых безопасных и эффективных способов защиты от опасных инфекционных заболеваний и предотвращения тяжелых осложнений. По данным Всемирной организации здравоохранения, прививки ежегодно предотвращают 3,5–5 миллионов смертей в мире.

Национальный календарь профилактических прививок определяет возраст и оптимальный график вакцинации, а также перечень инфекций, против которых прививки проводятся за счет государственного бюджета.

В соответствии с обновленным Календарем, за государственный счет вакцинация будет проводиться для соответствующих возрастных групп против 11 инфекционных заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита, краснухи, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, Hib-инфекции и ВПЛ-инфекции (вируса папилломы человека).

Ключевые изменения

ВПЛ-инфекция — новая вакцина в Календаре. Предусмотрена прививка по однодозной схеме для девочек в возрасте от 12 до 13 лет включительно с целью снижения рисков заболеваемости и смертности, прежде всего от рака шейки матки. При этом вакцина против ВПЛ-инфекции предотвращает и другие патологии, обусловленные ВПЛ, например рак анального канала, папилломатозы и т. п.

Корь, эпидемический паротит, краснуха (КПК) — обновленная схема из двух прививок в 1 и 4 года гарантирует надежную защиту в более раннем возрасте.

Полиомиелит — все дозы в 2, 4, 6, 18 месяцев и в 6 лет будут вводиться исключительно инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которая является наиболее эффективной в предотвращении случаев, вызванных всеми тремя типами вируса, и безопасной.

Гепатит В — новая схема прививок в 2, 4, 6 и 18 месяцев позволяет использовать современные комбинированные вакцины, что уменьшает общее количество инъекций во время одного визита ребенка в медицинское учреждение.

В Минздраве подчеркивают, что обновление Календаря позволяет сократить количество уколов, сохраняя при этом максимальный уровень защиты от инфекционных заболеваний.

