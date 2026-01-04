Как ветераны могут получить выплаты на спорт в I квартале 2026 года

Заявки принимаются в приложении Дія до 20 января, после одобрения средства поступят на Дія.Картку в течение 6 дней.

Физическая активность является важной составляющей восстановления после службы и травм. В то же время возвращение к спорту должно быть взвешенным и безопасным, напомнил Черниговский областной ТЦК и СП.

Чтобы занятия спортом поддерживали здоровье, а не создавали дополнительные риски, стоит придерживаться нескольких базовых принципов:

Начинайте с минимальных нагрузок, даже если во время службы у вас был высокий уровень физической подготовки, после ранений или длительного периода восстановления телу нужно время, чтобы адаптироваться.

Перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом или физическим терапевтом. Лучше всего — выбирать форматы, где спортивные занятия сочетаются с медицинским сопровождением и реабилитационной поддержкой.

Выбирайте адаптивные виды спорта. В Украине уже действуют спортивные кемпы и реабилитационные лагеря для ветеранов и ветеранок, где можно подобрать вид спорта в соответствии со своим состоянием — бег, плавание, стрельба из лука, гребля, пауэрлифтинг и другие дисциплины.

Как подать заявку на выплату в I квартале 2026 года

Напоминаем, чтобы получить выплату в I квартале 2026 года, подайте заявку в приложении «Дія» с 1 по 20 января 2026 года.

Как подать заявку:

обновите приложение «Дія»;

авторизуйтесь и перейдите в раздел «Сервисы» «Ветеранский спорт»;

ознакомьтесь с правилами программы;

откройте Дія.Картку и выберите ее для зачисления средств;

проверьте данные и отправьте заявку.

После одобрения средства автоматически поступят на карту — ориентировочно в течение 6 дней.

