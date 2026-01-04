  1. В Украине

Как ветераны могут получить выплаты на спорт в I квартале 2026 года

23:12, 4 января 2026
Заявки принимаются в приложении Дія до 20 января, после одобрения средства поступят на Дія.Картку в течение 6 дней.
Физическая активность является важной составляющей восстановления после службы и травм. В то же время возвращение к спорту должно быть взвешенным и безопасным, напомнил Черниговский областной ТЦК и СП.

Чтобы занятия спортом поддерживали здоровье, а не создавали дополнительные риски, стоит придерживаться нескольких базовых принципов:

  • Начинайте с минимальных нагрузок, даже если во время службы у вас был высокий уровень физической подготовки, после ранений или длительного периода восстановления телу нужно время, чтобы адаптироваться.
  • Перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом или физическим терапевтом. Лучше всего — выбирать форматы, где спортивные занятия сочетаются с медицинским сопровождением и реабилитационной поддержкой.
  • Выбирайте адаптивные виды спорта. В Украине уже действуют спортивные кемпы и реабилитационные лагеря для ветеранов и ветеранок, где можно подобрать вид спорта в соответствии со своим состоянием — бег, плавание, стрельба из лука, гребля, пауэрлифтинг и другие дисциплины.

Как подать заявку на выплату в I квартале 2026 года

Напоминаем, чтобы получить выплату в I квартале 2026 года, подайте заявку в приложении «Дія» с 1 по 20 января 2026 года.

Как подать заявку:

  • обновите приложение «Дія»;
  • авторизуйтесь и перейдите в раздел «Сервисы» «Ветеранский спорт»;
  • ознакомьтесь с правилами программы;
  • откройте Дія.Картку и выберите ее для зачисления средств;
  • проверьте данные и отправьте заявку.

После одобрения средства автоматически поступят на карту — ориентировочно в течение 6 дней.

военные ветераны Дия спорт

