Як ветерани можуть отримати виплати на спорт у І кварталі 2026 року

23:12, 4 січня 2026
Заявки приймаються в застосунку Дія до 20 січня, після схвалення кошти надійдуть на Дія.Картку протягом 6 днів.
Фізична активність є важливою складовою відновлення після служби та травм. Водночас повернення до спорту має бути зваженим і безпечни, нагадав Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Щоб заняття спортом підтримували здоров’я, а не створювали додаткові ризики, варто дотримуватися кількох базових принципів:

  • Починайте з мінімальних навантажень навіть якщо під час служби ви мали високий рівень фізичної підготовки, після поранень або тривалого періоду відновлення тілу потрібен час, щоб адаптуватися.
  • Перед стартом тренувань важливо проконсультуватися з лікарем або фізичним терапевтом. Найкраще — обирати формати, де спортивні заняття поєднані з медичним супроводом і реабілітаційною підтримкою.
  • Обирайте адаптивні види спорту. В Україні вже діють спортивні кемпи та реабілітаційні табори для ветеранів і ветеранок, де можна підібрати вид спорту відповідно до свого стану — біг, плавання, стрільбу з лука, веслування, пауерліфтинг та інші дисципліни.

Як подати заявку на виплату у І кварталі 2026 року

Нагадуємо, щоб отримати виплату у І кварталі 2026 року, подайте заявку в застосунку Дія з 1 по 20 січня 2026 року.

Як подати заявку:

  • оновіть застосунок Дія;
  • авторизуйтеся та перейдіть у розділ «Сервіси» «Ветеранський спорт»;
  • ознайомтеся з правилами програми;
  • відкрийте Дія.Картку та оберіть її для зарахування коштів;
  • перевірте дані й надішліть заявку.

Після схвалення кошти автоматично надійдуть на картку — орієнтовно протягом 6 днів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

