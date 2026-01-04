Як ветерани можуть отримати виплати на спорт у І кварталі 2026 року

Заявки приймаються в застосунку Дія до 20 січня, після схвалення кошти надійдуть на Дія.Картку протягом 6 днів.

Фізична активність є важливою складовою відновлення після служби та травм. Водночас повернення до спорту має бути зваженим і безпечни, нагадав Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Щоб заняття спортом підтримували здоров’я, а не створювали додаткові ризики, варто дотримуватися кількох базових принципів:

Починайте з мінімальних навантажень навіть якщо під час служби ви мали високий рівень фізичної підготовки, після поранень або тривалого періоду відновлення тілу потрібен час, щоб адаптуватися.

Перед стартом тренувань важливо проконсультуватися з лікарем або фізичним терапевтом. Найкраще — обирати формати, де спортивні заняття поєднані з медичним супроводом і реабілітаційною підтримкою.

Обирайте адаптивні види спорту. В Україні вже діють спортивні кемпи та реабілітаційні табори для ветеранів і ветеранок, де можна підібрати вид спорту відповідно до свого стану — біг, плавання, стрільбу з лука, веслування, пауерліфтинг та інші дисципліни.

Як подати заявку на виплату у І кварталі 2026 року

Нагадуємо, щоб отримати виплату у І кварталі 2026 року, подайте заявку в застосунку Дія з 1 по 20 січня 2026 року.

Як подати заявку:

оновіть застосунок Дія;

авторизуйтеся та перейдіть у розділ «Сервіси» «Ветеранський спорт»;

ознайомтеся з правилами програми;

відкрийте Дія.Картку та оберіть її для зарахування коштів;

перевірте дані й надішліть заявку.

Після схвалення кошти автоматично надійдуть на картку — орієнтовно протягом 6 днів.

