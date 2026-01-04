Как онлайн получить справку о размере пенсии — инструкция
Пенсионеры могут самостоятельно получить справку о размере пенсии или доходах пенсионера в электронном формате. Услуга доступна через веб-портал электронных услуг ПФУ и не требует личного визита в учреждение. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.
Чтобы сформировать справку, необходимо выполнить несколько шагов:
Войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизация возможна с помощью:
– квалифицированной электронной подписи (КЭП),
– банковской карты,
– сервиса ID.GOV.UA,
– или Дія.Підпис.
В левом боковом меню выбрать вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».
Выбрать услугу «Справка о доходах пенсионера».
Заполнить форму запроса, указав все обязательные поля, отмеченные звездочкой.
Указать период, за который необходимо сформировать справку.
Дать согласие на обработку персональных данных и нажать кнопку «Отправить в ПФУ».
Получить ответ можно в разделе «Мои обращения» в личном кабинете.
ПФ обращает внимание: при оформлении запроса обязательно необходимо указать период, за который требуется справка, а также контактный номер телефона в формате +380XXXXXXXXX.
Электронная справка о размере пенсии или доходах пенсионера может понадобиться для:
- оформления социальных выплат;
- подачи в органы социальной защиты;
- подтверждения доходов;
- подачи в банки или другие учреждения.
