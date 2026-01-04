Как онлайн получить справку о размере пенсии — инструкция

Чтобы сформировать справку о размере пенсии, необходимо выполнить несколько шагов.

Пенсионеры могут самостоятельно получить справку о размере пенсии или доходах пенсионера в электронном формате. Услуга доступна через веб-портал электронных услуг ПФУ и не требует личного визита в учреждение. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Чтобы сформировать справку, необходимо выполнить несколько шагов:

Войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизация возможна с помощью:

– квалифицированной электронной подписи (КЭП),

– банковской карты,

– сервиса ID.GOV.UA,

– или Дія.Підпис.

В левом боковом меню выбрать вкладку «Запрос на получение электронных документов» в разделе «Коммуникации с ПФУ».

Выбрать услугу «Справка о доходах пенсионера».

Заполнить форму запроса, указав все обязательные поля, отмеченные звездочкой.

Указать период, за который необходимо сформировать справку.

Дать согласие на обработку персональных данных и нажать кнопку «Отправить в ПФУ».

Получить ответ можно в разделе «Мои обращения» в личном кабинете.

ПФ обращает внимание: при оформлении запроса обязательно необходимо указать период, за который требуется справка, а также контактный номер телефона в формате +380XXXXXXXXX.

Электронная справка о размере пенсии или доходах пенсионера может понадобиться для:

оформления социальных выплат;

подачи в органы социальной защиты;

подтверждения доходов;

подачи в банки или другие учреждения.

