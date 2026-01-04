  1. В Україні

Як онлайн отримати довідку про розмір пенсії — інструкція

20:49, 4 січня 2026
Щоб сформувати довідку про розмір пенсії, необхідно виконати кілька кроків.
Пенсіонери можуть самостійно отримати довідку про розмір пенсії або доходи пенсіонера в електронному форматі. Послуга доступна через вебпортал електронних послуг ПФУ і не потребує особистого візиту до установи. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Щоб сформувати довідку, необхідно виконати кілька кроків:

Увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизація можлива за допомогою:

– кваліфікованого електронного підпису (КЕП),

– банківської картки,

– сервісу ID.GOV.UA,

– або Дія.Підпис.

У лівому боковому меню обрати вкладку «Запит на отримання електронних документів»у розділі «Комунікації з ПФУ».

Обрати послугу «Довідка про доходи пенсіонера».

Заповнити форму запиту, вказавши всі обов’язкові поля, позначені зірочкою.

Зазначити період, за який необхідно сформувати довідку.

Надати згоду на обробку персональних даних та натиснути кнопку «Відправити до ПФУ».

Отримати відповідь можна в розділі «Мої звернення»в особистому кабінеті.

ПФ звертає увагу: під час оформлення запиту обов’язково потрібно вказати період, за який потрібна довідка, а також контактний номер телефону у форматі +380XXXXXXXXX.

Електронна довідка про розмір пенсії або доходи пенсіонера може знадобитися для:

  • оформлення соціальних виплат;
  • подання до органів соціального захисту;
  • підтвердження доходів;
  • подання до банків або інших установ.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Стрічка новин

Блоги
Публікації
