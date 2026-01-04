  1. В Украине

Компенсирует ли сон в выходные недосыпание в течение недели — ответ медиков

23:54, 4 января 2026
Медики рассказали, почему не стоит откладывать полноценный сон на выходные и что делать, если вы недоспали в течение недели.
Фото: sidhuhealth.org
Большинству здоровых людей необходимо спать 7–9 часов в сутки, чтобы отдохнуть и восстановиться. Но часто мы жертвуем несколькими часами сна ради соблюдения дедлайнов, выполнения домашних дел, вечеринок с друзьями или ночного сеанса в кино. И каждый раз надеемся выспаться на выходных. Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний рассказал, почему не стоит откладывать полноценный сон на выходные и что делать, если вы не досыпали в течение недели.

Плюсы и минусы «отсыпания» на выходных

«Отсыпание» действительно улучшит обмен глюкозы, активность щитовидной железы и работу так называемой «оси стресса» гипоталамус–гипофиз–надпочечники. Но если с понедельника снова продолжать спать меньше, чем нужно, — все негативные последствия недостаточного количества сна вернутся. Кроме того, «отсыпание» на выходных не способно в долгосрочной перспективе уберечь от проблем, которыми грозит нехватка сна.

Исследования свидетельствуют, что за выходные люди не могут компенсировать недельный дефицит сна. Кроме того, «отсыпание» на выходных может иметь и негативный эффект — вызывать так называемый «социальный джетлаг». Со временем сбивается режим, и нам сложно уснуть в воскресенье вечером и проснуться рано утром в понедельник.

Что делать, если вы недоспали в течение недели?

Чтобы отдохнуть без вреда для организма, можно позволять себе поспать не более одного дополнительного часа в выходной. А затем при необходимости подремать 20–30 минут днем — так вы сможете быстро восстановить силы.

Не стоит спать днем несколько часов — это может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный «сбой», спровоцировать неконтролируемое чувство голода, нарушения сна и нехватку энергии.

Универсальный совет — стараться полноценно спать в течение недели, чтобы на выходных не было необходимости наверстывать сон.

Конечно, каждый имеет собственный хронотип — физиологически оптимальное время засыпания и пробуждения. В зависимости от возраста также может меняться суточная потребность во сне, и некоторым людям действительно достаточно 5 часов, чтобы чувствовать себя нормально.

Но существует перечень признаков, которые свидетельствуют, что организму все же нужно отдыхать больше:

▪️ зевота,

▪️ угрюмость и внезапный пессимизм,

▪️ быстрая утомляемость,

▪️ раздражительность,

▪️ проблемы с усвоением новой информации и забывчивость,

▪️ неспособность долго концентрироваться,

▪️ отсутствие мотивации,

▪️ неуклюжесть,

▪️ повышение аппетита,

▪️ проблемы сексуального характера.

Если у вас есть такие проблемы, обратитесь к своему семейному врачу за советом и совместно скорректируйте режим дня.

Как влияет хроническое недосыпание?

Хроническое недосыпание грозит не только истощением, плохим настроением и снижением работоспособности. Оно может вызывать и более серьезные проблемы со здоровьем.

Когда мы не высыпаемся, организм ищет способы компенсировать нехватку энергии. И делает это за счет пищи. Исследования свидетельствуют, что недосыпание увеличивает потребность в энергии на 5%, однако потребление, особенно после ужина, возрастает больше, чем это необходимо. Это грозит перееданием, а следовательно — появлением избыточного веса.

Постоянная нехватка сна также может вызывать проблемы с сердцем, диабет и в итоге сокращать продолжительность жизни человека.

Недосыпание воспринимается мозгом как тревожность. Поэтому существует риск попасть в замкнутый круг: проснуться среди ночи, думать об измене, на следующий день чувствовать усталость и еще большую тревогу и снова не спать из-за двойного беспокойства.

Постоянная нехватка даже одного часа сна может влиять на способность быстро мыслить и действовать. Со временем снижается иммунитет организма и ухудшается общее самочувствие. Повышается риск респираторных заболеваний.

Нарушается выработка гормонов, в том числе тестостерона у мужчин.

Люди, которые не высыпаются, имеют большую склонность к депрессиям, паранойе или тревожным состояниям.

Исследования свидетельствуют, что хроническое недосыпание может приводить к более ранней смерти.

