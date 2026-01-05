Крещение-2026: когда отмечают, традиции и запреты

Особое место в традициях Крещения занимает подготовка проруби в форме креста и освящение воды священником.

Фото: vsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Крещение в Украине является одним из важнейших церковных праздников. Ежегодно верующие освящают воду и следуют традициям наших предков.

До 2023 года Крещение в Украине отмечалось 19 января, однако с переходом на новый церковный календарь дата праздника сместилась на 13 дней раньше — на 6 января. Этот праздник является завершением рождественского цикла, почитанием крещения Иисуса Христа, а также символом очищающих свойств воды.

Во время крещения Спасителя мир впервые воспринял полноту Пресвятой Троицы: Бог-Отец возгласил с небес, Сын Божий крестился в водах Иордана, а Святой Дух явился в виде голубя. Этот день символизирует не только духовное обновление, но и очищение водой, что стало главной традицией праздника.

Традиции на Крещение

Водосвятие — освящение воды в церкви и природных водоемах, наделение ее целебными свойствами;

Купание в Иордани — погружение в ледяную воду, символизирующее очищение от грехов и обновление тела и духа;

Крещенский вечер — постный ужин накануне праздника с традиционными блюдами: кутьей, узваром, постным борщом;

Народные обычаи — уборка домов, щедрование, выпускание голубей во время освящения воды; кресты из воска символизируют Святую Троицу и оберегают семью.

Особое место в традициях занимает подготовка проруби в форме креста, освящение воды священником и символические ритуалы, сохранившиеся с дохристианских времен.

Запреты на Крещение

Основными запретами на Крещение являются следующие:

Нельзя ругаться, сплетничать и желать людям зла. Желательно воздержаться от плача и слез, иначе, согласно народным верованиям, так можно провести весь следующий год. Разумеется, этот запрет не касается маленьких детей.

В течение 7 дней после праздника нашим предкам запрещалось стирать вещи в водоемах, поскольку таким образом можно было осквернить святую воду.

В этот день нельзя работать, шить и вязать. Запрещено также выбрасывать еду в праздничный день, так как можно навлечь на себя проблемы и голод в будущем году.

Нельзя нырять в прорубь и набирать воду с плохими мыслями, поскольку она может утратить свои свойства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.