Водохреща-2026: коли відзначають, традиції та заборони

Особливе місце в традиціях Водохреща займає підготовка ополонки у формі хреста та освячення води священиком.

Фото: vsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Водохреща в Україні є одним з найважливіших церковних свят. Щороку віряни освячують воду та слідують традиціям наших пращурів.

До 2023 року Водохреща в Україні святкувалося 19 січня, однак з переходом на новий церковний календар дата свята змістилася за 13 днів раніше – на 6 січня. Це свято є завершення різдвяного циклу, вашування хрещення Ісуса Христа, а також є символом очищаючих властивостей води.

Під час хрещення Спасителя світ уперше сприйняв повноту Пресвятої Трійці: Бог-Отець промовив з небес, Син Божий хрестився у водах Йордану, а Святий Дух явився у вигляді голуба. Цей день символізує не лише духовне оновлення, а й очищення водою, що стало головною традицією свята.

Традиції на Водохреща

Водосвяття — освячення води у церкві та природних водоймах, надаючи їй цілющих властивостей;

Купання в Йордані — занурення у крижану воду, що символізує очищення від гріхів та оновлення тіла й духу;

Водохресний вечір — пісна вечеря напередодні свята з традиційними стравами: кутею, узваром, пісним борщем;

Народні звичаї — прибирання домівок, щедрування, випускання голубів під час освячення води; хрести з воску символізують Святу Трійцю та оберігають родину.

Особливе місце в традиціях займає підготовка ополонки у формі хреста, освячення води священиком та символічні ритуали, що збереглися з дохристиянських часів.

Заборони на Водохреща

Основними заборонами на Водохреща є наступні:

Не можна лаятися, пліткувати та бажати людям поганого. Бажано утриматися від плачу та сліз, інакше можна так провести весь наступний рік, згідно вірувань нашого народу. Звісно, така заборона не стосується маленьких дітей.

Протягом 7 днів після свята нашим пращурам заборонялося прати речі у водоймах, адже так можна було осквернити святу воду.

Цього дня не можна працювати, шити та в’язати. Заборонено й викидати їжу в святковий день, бо можна накликати на себе проблеми та голод в майбутньому році.

Не можна пірнати в ополонку та набирати воду з поганими думками, адже вона може втратити свої властивості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.