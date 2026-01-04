Разрешения на международные перевозки 2026 – список стран и квоты

Разрешения на поездки в 13 стран можно заказать онлайн с 1 января.

Государственная служба безопасности транспорта Украины сообщила, что на Портале выдачи разрешений (ПВД) опубликованы квоты на международные перевозки на 2026 год по следующим направлениям: Болгария, Грузия, Дания, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдова, Германия, Словакия, Словения, Турция и Венгрия.

Подробности о количестве и видах разрешений доступны по ссылке Укртрансбезопасности.

Заказ разрешений на международные перевозки начался 1 января. Оформить их можно онлайн через личный кабинет в Единой комплексной информационной системе (ЕКИС) Укртрансбезопасности.

