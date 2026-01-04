Дозволи на міжнародні перевезення 2026 – список країн та квоти

Дозволи на поїздки до 13 країн можна замовити онлайн з 1 січня.

Державна служба безпеки транспорту України повідомила, що на Порталі видачі дозволів (ПВД) опубліковано квоти на міжнародні перевезення для 2026 року за такими напрямками: Болгарія, Грузія, Данія, Казахстан, Киргизстан, Литва, Молдова, Німеччина, Словаччина, Словенія, Туреччина та Угорщина.

Деталі щодо кількості та видів дозволів доступні за посиланням Укртрансбезпеки.

Замовлення дозволів на міжнародні перевезення розпочалося 1 січня. Оформити їх можна онлайн через особистий кабінет у Єдиній комплексній інформаційній системі (ЄКІС) Укртрансбезпеки.

