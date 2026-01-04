В Калифорнии приняли закон о запрете удаления когтей у котов

В Калифорнии отныне незаконно проводить процедуру удаления когтей у котов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В американском штате Калифорния приняли новый закон, который запрещает удаление когтей у котов по немедицинским причинам. Он вступил в силу 1 января 2026 года. Об этом сообщает PAWS.

Согласно закону, в Калифорнии отныне незаконно проводить процедуру удаления когтей у котов, в частности с целью предотвращения повреждения мебели или по другим бытовым причинам. Законопроект AB 867 в сентябре единогласно поддержали Ассамблея и Сенат штата, а в октябре его подписал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Удаление когтей у котов предусматривает частичную ампутацию пальцев — коготь удаляется вместе с костью в последнем суставе. Противники этой практики подчеркивают, что она причиняет животным сильную боль, дискомфорт и может вызывать хронические проблемы со здоровьем.

Единственным исключением из запрета являются случаи, когда процедура является медицински необходимой для здоровья котов. В таком случае ее может выполнить только лицензированный ветеринар. Перед проведением вмешательства врач обязан документально обосновать медицинскую необходимость процедуры и зафиксировать, какие альтернативные варианты лечения были рассмотрены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.