В Калифорнии приняли закон о запрете удаления когтей у котов

21:51, 4 января 2026
В Калифорнии отныне незаконно проводить процедуру удаления когтей у котов.
В американском штате Калифорния приняли новый закон, который запрещает удаление когтей у котов по немедицинским причинам. Он вступил в силу 1 января 2026 года. Об этом сообщает PAWS.

Согласно закону, в Калифорнии отныне незаконно проводить процедуру удаления когтей у котов, в частности с целью предотвращения повреждения мебели или по другим бытовым причинам. Законопроект AB 867 в сентябре единогласно поддержали Ассамблея и Сенат штата, а в октябре его подписал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Удаление когтей у котов предусматривает частичную ампутацию пальцев — коготь удаляется вместе с костью в последнем суставе. Противники этой практики подчеркивают, что она причиняет животным сильную боль, дискомфорт и может вызывать хронические проблемы со здоровьем.

Единственным исключением из запрета являются случаи, когда процедура является медицински необходимой для здоровья котов. В таком случае ее может выполнить только лицензированный ветеринар. Перед проведением вмешательства врач обязан документально обосновать медицинскую необходимость процедуры и зафиксировать, какие альтернативные варианты лечения были рассмотрены.

США

