  1. У світі

У Каліфорнії прийняли закон про заборону видалення кігтів у котів

21:51, 4 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Каліфорнії відтепер незаконно проводити процедуру видалення кігтів у котів.
У Каліфорнії прийняли закон про заборону видалення кігтів у котів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У американському штаті Каліфорнія прийняли новий закон, який забороняє видалення кігтів у котів з немедичних причин. Він набув чинності 1 січня 2026 року. Про це повідомляє PAWS.

Згідно із законом, у Каліфорнії відтепер незаконно проводити процедуру видалення кігтів у котів, зокрема з метою запобігання пошкодженню меблів чи інших побутових причин. Законопроєкт AB 867 у вересні одностайно підтримали Асамблея та Сенат штату, а в жовтні його підписав губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

Видалення кігтів у котів передбачає часткову ампутацію пальців — кіготь видаляється разом із кісткою на останньому суглобі. Противники цієї практики наголошують, що вона завдає тваринам сильного болю, дискомфорту та може спричиняти хронічні проблеми зі здоров’ям.

Єдиним винятком із заборони є випадки, коли процедура є медично необхідною для здоров’я кота. У такому разі її може виконати лише ліцензований ветеринар. Перед проведенням втручання лікар зобов’язаний документально обґрунтувати медичну необхідність процедури та зафіксувати, які альтернативні варіанти лікування були розглянуті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]