У Каліфорнії прийняли закон про заборону видалення кігтів у котів

У Каліфорнії відтепер незаконно проводити процедуру видалення кігтів у котів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У американському штаті Каліфорнія прийняли новий закон, який забороняє видалення кігтів у котів з немедичних причин. Він набув чинності 1 січня 2026 року. Про це повідомляє PAWS.

Згідно із законом, у Каліфорнії відтепер незаконно проводити процедуру видалення кігтів у котів, зокрема з метою запобігання пошкодженню меблів чи інших побутових причин. Законопроєкт AB 867 у вересні одностайно підтримали Асамблея та Сенат штату, а в жовтні його підписав губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

Видалення кігтів у котів передбачає часткову ампутацію пальців — кіготь видаляється разом із кісткою на останньому суглобі. Противники цієї практики наголошують, що вона завдає тваринам сильного болю, дискомфорту та може спричиняти хронічні проблеми зі здоров’ям.

Єдиним винятком із заборони є випадки, коли процедура є медично необхідною для здоров’я кота. У такому разі її може виконати лише ліцензований ветеринар. Перед проведенням втручання лікар зобов’язаний документально обґрунтувати медичну необхідність процедури та зафіксувати, які альтернативні варіанти лікування були розглянуті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.