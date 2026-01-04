Кто обязан подавать декларацию о доходах и в каких случаях — разъяснение

Перечень ситуаций, когда подача декларации является обязательной или добровольной.

В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области напомнили, кто и когда должен подавать декларацию о имущественном состоянии и доходах.

В соответствии со ст. 67 Конституции Украины каждый обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту проживания декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошедший год в порядке, установленном законом.

Когда подача декларации является обязательной

Декларацию подают физические лица, которые в течение года получали доходы, с которых налог не был удержан во время выплаты, в частности:

доходы, которые не облагались налогом при начислении, но не освобождены от налогообложения;

доходы от лиц, которые не являются налоговыми агентами (других физических лиц — резидентов или нерезидентов);

иностранные доходы.

Кто подает декларацию независимо от вида дохода

Обязанность декларирования также имеют:

физические лица — предприниматели, которые работают на общей системе налогообложения;

физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность;

иностранцы, которые по итогам отчетного года приобрели статус резидента Украины и получали доходы как в Украине, так и за границей;

плательщики налога на доходы физических лиц — резиденты Украины, которые выезжают за границу на постоянное место жительства (декларация подается не позднее чем за 60 календарных дней до выезда).

Когда декларация подается добровольно

Отдельно в налоговой обращают внимание: граждане могут подать декларацию по собственной инициативе для получения налоговой скидки — в частности в случае понесения расходов, подлежащих компенсации в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

