Кто обязан подавать декларацию о доходах и в каких случаях — разъяснение
В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области напомнили, кто и когда должен подавать декларацию о имущественном состоянии и доходах.
В соответствии со ст. 67 Конституции Украины каждый обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту проживания декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошедший год в порядке, установленном законом.
Когда подача декларации является обязательной
Декларацию подают физические лица, которые в течение года получали доходы, с которых налог не был удержан во время выплаты, в частности:
- доходы, которые не облагались налогом при начислении, но не освобождены от налогообложения;
- доходы от лиц, которые не являются налоговыми агентами (других физических лиц — резидентов или нерезидентов);
- иностранные доходы.
Кто подает декларацию независимо от вида дохода
Обязанность декларирования также имеют:
- физические лица — предприниматели, которые работают на общей системе налогообложения;
- физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность;
- иностранцы, которые по итогам отчетного года приобрели статус резидента Украины и получали доходы как в Украине, так и за границей;
- плательщики налога на доходы физических лиц — резиденты Украины, которые выезжают за границу на постоянное место жительства (декларация подается не позднее чем за 60 календарных дней до выезда).
Когда декларация подается добровольно
Отдельно в налоговой обращают внимание: граждане могут подать декларацию по собственной инициативе для получения налоговой скидки — в частности в случае понесения расходов, подлежащих компенсации в соответствии с Налоговым кодексом Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.