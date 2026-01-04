  1. В Украине

Кто обязан подавать декларацию о доходах и в каких случаях — разъяснение

22:55, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перечень ситуаций, когда подача декларации является обязательной или добровольной.
Кто обязан подавать декларацию о доходах и в каких случаях — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области напомнили, кто и когда должен подавать декларацию о имущественном состоянии и доходах.

В соответствии со ст. 67 Конституции Украины каждый обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту проживания декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошедший год в порядке, установленном законом.

Когда подача декларации является обязательной

Декларацию подают физические лица, которые в течение года получали доходы, с которых налог не был удержан во время выплаты, в частности:

  • доходы, которые не облагались налогом при начислении, но не освобождены от налогообложения;
  • доходы от лиц, которые не являются налоговыми агентами (других физических лиц — резидентов или нерезидентов);
  • иностранные доходы.

Кто подает декларацию независимо от вида дохода

Обязанность декларирования также имеют:

  • физические лица — предприниматели, которые работают на общей системе налогообложения;
  • физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность;
  • иностранцы, которые по итогам отчетного года приобрели статус резидента Украины и получали доходы как в Украине, так и за границей;
  • плательщики налога на доходы физических лиц — резиденты Украины, которые выезжают за границу на постоянное место жительства (декларация подается не позднее чем за 60 календарных дней до выезда).

Когда декларация подается добровольно

Отдельно в налоговой обращают внимание: граждане могут подать декларацию по собственной инициативе для получения налоговой скидки — в частности в случае понесения расходов, подлежащих компенсации в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация налоговая ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]