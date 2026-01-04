Хто зобов’язаний подавати декларацію про доходи та в яких випадках — роз’яснення

Перелік ситуацій, коли подання декларації є обов’язковим або добровільним.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області нагадали, хто і коли має подавати декларацію про майновий стан і доходи.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Коли подання декларації є обов’язковим

Декларацію подають фізичні особи, які протягом року отримували доходи, з яких податок не був утриманий під час виплати, зокрема:

доходи, що не оподатковувалися при нарахуванні, але не звільнені від оподаткування;

доходи від осіб, які не є податковими агентами (інших фізичних осіб — резидентів або нерезидентів);

іноземні доходи.

Хто подає декларацію незалежно від виду доходу

Обов’язок декларування також мають:

фізичні особи — підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування;

фізичні особи, що провадять незалежну професійну діяльність;

іноземці, які за підсумками звітного року набули статусу резидента України та отримували доходи як в Україні, так і за кордоном;

платники податку на доходи фізичних осіб — резиденти України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання (декларація подається не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду).

Коли декларація подається добровільно

Окремо у податковій звертають увагу: громадяни можуть подати декларацію з власної ініціативи для отримання податкової знижки — зокрема у разі понесення витрат, що підлягають компенсації відповідно до Податкового кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.