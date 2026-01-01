Верховный Суд разъяснил, может ли городской голова остановить процедуру назначения директора школы
Городской голова не наделен полномочиями останавливать процедуру назначения победителя конкурса на должность руководителя учреждения общего среднего образования. Закон Украины «О полном общем среднем образовании» и соответствующее Положение о проведении конкурса не предусматривают запрета на заключение контракта с победителем конкурса в случае обжалования его результатов. Отказ в назначении может быть признан законным лишь при наличии надлежащих и допустимых доказательств фактического обжалования результатов конкурса в предусмотренном законом порядке. На этом отметили в Верховном Суде.
Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу по делу по иску к Отделу образования Дружковского городского совета Донецкой области об обязании назначить на должность.
В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что 01.02.2022 состоялся конкурс на должности руководителей коммунальных учреждений общего среднего образования, по результатам которого он был признан победителем на должность директора СОШ № 12. Однако на свое обращение от 09.02.2022 к начальнику отдела образования с заявлением о назначении на должность получил ответ, что в соответствии с распоряжением городского головы создана рабочая группа по проверке жалоб участников конкурса и до окончания этой проверки дано указание не назначать его на должность.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя необоснованностью заявленных требований.
Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, мотивируя тем, что назначение на должность директора является дискреционным полномочием ответчика, поэтому при наличии распоряжения городского головы Дружковского городского совета от 04.02.2022 № РМГ/02/0.1/20/22, которое истец не обжаловал, исковые требования об обязании назначить его на должность не могут быть удовлетворены и являются преждевременными.
Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, отменил постановление и передал дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего.
Нормами ст. 39 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» и Положением о проведении конкурса на должность руководителя коммунального учреждения общего среднего образования Дружковской городской территориальной громады, утвержденного решением городского совета от 26.05.2021 № 8/10-26, прямо установлен обязанность руководителя отдела образования в течение трех рабочих дней после обнародования результатов конкурса назначить победителя на должность руководителя учреждения образования и заключить с ним срочный трудовой договор.
Суд не проверил и не дал оценки доводам истца относительно отсутствия у городского головы полномочий останавливать процесс назначения победителя конкурса на должность, а также непредоставления ответчиком доказательств в подтверждение того, что решение конкурсной комиссии было обжаловано в установленном законом порядке.
Закон Украины «О полном общем среднем образовании», Положение о проведении конкурса на должность руководителя коммунального учреждения общего среднего образования не содержат запретов относительно заключения контракта с руководителем учреждения общего среднего образования в случае обжалования результатов конкурса.
Постановление Верховного Суда по делу № 229/1094/22 (производство № 61-1053св25).
