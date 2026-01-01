Верховный Суд разъяснил, может ли городской голова остановить процедуру назначения директора школы

Конкурс на директора школы: Верховный Суд разъяснил, когда можно отказать в назначении.

Городской голова не наделен полномочиями останавливать процедуру назначения победителя конкурса на должность руководителя учреждения общего среднего образования. Закон Украины «О полном общем среднем образовании» и соответствующее Положение о проведении конкурса не предусматривают запрета на заключение контракта с победителем конкурса в случае обжалования его результатов. Отказ в назначении может быть признан законным лишь при наличии надлежащих и допустимых доказательств фактического обжалования результатов конкурса в предусмотренном законом порядке. На этом отметили в Верховном Суде.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу по делу по иску к Отделу образования Дружковского городского совета Донецкой области об обязании назначить на должность.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что 01.02.2022 состоялся конкурс на должности руководителей коммунальных учреждений общего среднего образования, по результатам которого он был признан победителем на должность директора СОШ № 12. Однако на свое обращение от 09.02.2022 к начальнику отдела образования с заявлением о назначении на должность получил ответ, что в соответствии с распоряжением городского головы создана рабочая группа по проверке жалоб участников конкурса и до окончания этой проверки дано указание не назначать его на должность.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя необоснованностью заявленных требований.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, мотивируя тем, что назначение на должность директора является дискреционным полномочием ответчика, поэтому при наличии распоряжения городского головы Дружковского городского совета от 04.02.2022 № РМГ/02/0.1/20/22, которое истец не обжаловал, исковые требования об обязании назначить его на должность не могут быть удовлетворены и являются преждевременными.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, отменил постановление и передал дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего.

Нормами ст. 39 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» и Положением о проведении конкурса на должность руководителя коммунального учреждения общего среднего образования Дружковской городской территориальной громады, утвержденного решением городского совета от 26.05.2021 № 8/10-26, прямо установлен обязанность руководителя отдела образования в течение трех рабочих дней после обнародования результатов конкурса назначить победителя на должность руководителя учреждения образования и заключить с ним срочный трудовой договор.

Суд не проверил и не дал оценки доводам истца относительно отсутствия у городского головы полномочий останавливать процесс назначения победителя конкурса на должность, а также непредоставления ответчиком доказательств в подтверждение того, что решение конкурсной комиссии было обжаловано в установленном законом порядке.

Закон Украины «О полном общем среднем образовании», Положение о проведении конкурса на должность руководителя коммунального учреждения общего среднего образования не содержат запретов относительно заключения контракта с руководителем учреждения общего среднего образования в случае обжалования результатов конкурса.

Постановление Верховного Суда по делу № 229/1094/22 (производство № 61-1053св25).

