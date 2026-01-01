Верховний Суд пояснив, чи може міський голова зупинити процедуру призначення директора школи

Конкурс на директора школи: Верховний Суд роз’яснив, коли можна відмовити у призначенні.

Міський голова не наділений повноваженнями зупиняти процедуру призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. ЗУ «Про повну загальну середню освіту» та відповідне Положення про проведення конкурсу не передбачають заборони на укладення контракту з переможцем конкурсу в разі оскарження його результатів. Відмова у призначенні може бути визнана законною лише за наявності належних та допустимих доказів фактичного оскарження результатів конкурсу в передбаченому законом порядку. На цьому зазначили у Верховному Суді.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу у справі за позовом до Відділу освіти Дружківської міської ради Донецької області про зобов’язання призначити на посаду.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що 01.02.2022 відбувся конкурс на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти, за результатами якого його визнано переможцем на посаду директора ЗОШ № 12. Однак на своє звернення 09.02.2022 до начальника відділу освіти з заявою про призначення на посаду отримав відповідь, що відповідно до розпорядження міського голови створено робочу групу з перевірки скарг учасників конкурсу й до закінчення цієї перевірки надано вказівку не призначати його на посаду.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, мотивуючи необґрунтованістю позовних вимог.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції, мотивуючи тим, що призначення на посаду директора є дискреційним повноваженням відповідача, тому за наявності розпорядження міського голови Дружківської міської ради від 04.02.2022 № РМГ/02/0.1/20/22, яке позивач не оскаржив, позовні вимоги про зобов’язання призначити його на посаду не можуть бути задоволені та є передчасними.

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову скасував, справу передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Нормами ст. 39 ЗУ «Про повну загальну середню освіту» та Положенням про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Дружківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 26.05.2021 № 8/10-26, прямо встановлено обов’язок керівника відділу освіти протягом трьох робочих днів після оприлюднення результатів конкурсу призначити переможця на посаду керівника закладу освіти та укласти з ним строковий трудовий договір.

Суд не перевірив та не надав оцінки доводам позивача щодо відсутності в міського голови повноважень зупиняти процес призначення переможця конкурсу на посаду, а також ненадання відповідачем доказів на підтвердження того, що рішення конкурсної комісії було оскаржено в установленому законом порядку.

ЗУ «Про повну загальну середню освіту», Положення про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти не містять заборон щодо укладення контракту з керівником закладу загальної середньої освіти в разі оскарження результатів конкурсу.

Постанова Верховного Суду у справі № 229/1094/22 (провадження № 61-1053св25).

