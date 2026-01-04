Как уволиться с работы, если нет связи с работодателем: инструкция для ВПО
Вынужденное перемещение из-за войны часто оставляет людей в «подвешенном» трудовом статусе — когда работа формально есть, но связи с работодателем нет. Выход существует: закон позволяет расторгнуть трудовой договор и встать на учет в службе занятости даже в такой ситуации. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила четкий алгоритм действий.
Когда это актуально
Механизм касается вынужденно перемещенных лиц, которые:
- выехали с постоянного места проживания;
- не имеют связи с работодателем;
- хотят официально прекратить трудовые отношения и получить статус безработного лица.
Пошаговый алгоритм
Шаг 1. Обратиться в центр занятости
Прежде всего необходимо обратиться в центр занятости по месту фактического проживания. Именно там предоставляют консультации и принимают документы для дальнейших процедур в рамках Государственной службы занятости.
Шаг 2. Подать заявление о расторжении трудового договора
Для регистрации в качестве безработного лица необходимо расторгнуть трудовой договор с предыдущим работодателем:
- подается заявление установленной формы;
- форма утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 30 марта 2023 года №446.
Важно: датой прекращения трудового договора считается день, следующий за днем подачи заявления.
Шаг 3. Уведомление государственных органов
В день прекращения трудового договора центр занятости:
- информирует бывшего работодателя любыми доступными каналами, в том числе электронными;
- уведомляет территориальные органы Пенсионного фонда Украины и Государственной налоговой службы Украины.
Эти действия выполняются без участия работника.
Шаг 4. Получить статус безработного лица
С момента подачи заявления человек официально приобретает статус безработного. Это открывает право:
- на пособие по безработице;
- на другие социальные и карьерные услуги службы занятости (подбор вакансий, учебные программы и т.п.).
Что стоит знать
Процедура является законной и упрощенной для ВПО.
Отсутствие связи с работодателем не блокирует увольнение.
Все ключевые действия берет на себя центр занятости.
Такой механизм позволяет быстро урегулировать трудовой статус и получить государственную поддержку в сложных жизненных обстоятельствах.
