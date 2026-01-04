  1. В Украине

Как уволиться с работы, если нет связи с работодателем: инструкция для ВПО

22:00, 4 января 2026
Как прекратить трудовые отношения и встать на учет в службе занятости.
Вынужденное перемещение из-за войны часто оставляет людей в «подвешенном» трудовом статусе — когда работа формально есть, но связи с работодателем нет. Выход существует: закон позволяет расторгнуть трудовой договор и встать на учет в службе занятости даже в такой ситуации. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила четкий алгоритм действий.

Когда это актуально

Механизм касается вынужденно перемещенных лиц, которые:

  • выехали с постоянного места проживания;
  • не имеют связи с работодателем;
  • хотят официально прекратить трудовые отношения и получить статус безработного лица.

Пошаговый алгоритм

Шаг 1. Обратиться в центр занятости

Прежде всего необходимо обратиться в центр занятости по месту фактического проживания. Именно там предоставляют консультации и принимают документы для дальнейших процедур в рамках Государственной службы занятости.

Шаг 2. Подать заявление о расторжении трудового договора

Для регистрации в качестве безработного лица необходимо расторгнуть трудовой договор с предыдущим работодателем:

  • подается заявление установленной формы;
  • форма утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 30 марта 2023 года №446.

Важно: датой прекращения трудового договора считается день, следующий за днем подачи заявления.

Шаг 3. Уведомление государственных органов

В день прекращения трудового договора центр занятости:

  • информирует бывшего работодателя любыми доступными каналами, в том числе электронными;
  • уведомляет территориальные органы Пенсионного фонда Украины и Государственной налоговой службы Украины.

Эти действия выполняются без участия работника.

Шаг 4. Получить статус безработного лица

С момента подачи заявления человек официально приобретает статус безработного. Это открывает право:

  • на пособие по безработице;
  • на другие социальные и карьерные услуги службы занятости (подбор вакансий, учебные программы и т.п.).

Что стоит знать

Процедура является законной и упрощенной для ВПО.

Отсутствие связи с работодателем не блокирует увольнение.

Все ключевые действия берет на себя центр занятости.

Такой механизм позволяет быстро урегулировать трудовой статус и получить государственную поддержку в сложных жизненных обстоятельствах.

