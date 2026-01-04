Як звільнитися з роботи, якщо немає зв'язку з роботодавцем: інструкція для ВПО

Як припинити трудові відносини та стати на облік у службі зайнятості.

Вимушене переміщення через війну часто залишає людей у «підвішеному» трудовому статусі — коли робота формально є, але зв’язку з роботодавцем немає. Вихід існує: закон дозволяє розірвати трудовий договір і стати на облік у службі зайнятості навіть у такій ситуації. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради роз’яснила чіткий алгоритм дій.

Коли це актуально

Механізм стосується вимушено переміщених осіб, які:

виїхали з постійного місця проживання;

не мають зв’язку з роботодавцем;

хочуть офіційно припинити трудові відносини та отримати статус безробітної особи.

Покроковий алгоритм

Крок 1. Звернутися до центру зайнятості

Перш за все потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем фактичного проживання. Саме там надають консультації та приймають документи для подальших процедур у межах Державна служба зайнятості.

Крок 2. Подати заяву про розірвання трудового договору

Для реєстрації як безробітної особи необхідно розірвати трудовий договір з попереднім роботодавцем:

подається заява встановленої форми;

форму затверджено постановою Кабінет Міністрів України від 30 березня 2023 року №446.

Важливо: датою припинення трудового договору вважається день, що настає після подання заяви.

Крок 3.Повідомлення державних органів

У день припинення трудового договору центр зайнятості:

інформує колишнього роботодавця будь-якими доступними каналами, зокрема електронними;

повідомляє територіальні органи Пенсійний фонд України та Державна податкова служба України.

Ці дії виконуються без участі працівника.

Крок 4. Отримати статус безробітної особи

З моменту подання заяви людина офіційно набуває статусу безробітної. Це відкриває право:

на допомогу по безробіттю;

на інші соціальні та кар’єрні послуги служби зайнятості (підбір вакансій, навчальні програми тощо).

Що варто знати

Процедура є законною та спрощеною для ВПО.

Відсутність зв’язку з роботодавцем не блокує звільнення.

Усі ключові дії бере на себе центр зайнятості.

Такий механізм дозволяє швидко врегулювати трудовий статус і отримати державну підтримку в складних життєвих обставинах.

