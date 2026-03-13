В Карпатах запустили интерактивную карту укрытий для туристов

Интерактивная карта поможет найти места для укрытия от непогоды и ночлега на маршрутах Закарпатья.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С началом летнего туристического сезона в Украинских Карпатах спасатели советуют путешественникам пользоваться интерактивной картой убежищ. Она поможет найти места, где можно переждать непогоду или переночевать во время прохождения горных маршрутов.

Как сообщили в Управлении туризма и курортов Закарпатской ОГА, карта находится в свободном доступе и в случае необходимости ею пользуются также специалисты ГСЧС. На ней обозначены десятки домиков в разных районах области, где туристы могут остановиться во время походов.

Интерактивная карта охватывает туристические маршруты Закарпатья и содержит информацию о возможных местах убежища для путешественников.

Кроме того, на туристических маршрутах спасатели установили так называемые «точки спасения» — информационные указатели желтого цвета. Они помогают туристам быстро определить свое местонахождение, чтобы передать координаты горным спасателям в случае опасности.

Интерактивная карта убежищ доступна по ссылке.

Контакты горных спасателей можно найти по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.