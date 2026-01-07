В Україні запустили Національний каталог цін на ліки – подробиці

Каталог містить міжнародні та торговельні назви препаратів, дозування, виробників, країну походження та категорію ліків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запустили вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який збирає детальну інформацію про ціноутворення та сприяє прозорості закупівель лікарських препаратів, повідомили в МОЗ.

Що містить каталог

Національний каталог цін формується та ведеться Міністерством охорони здоров’я спільно з Державним експертним центром МОЗ. Він містить інформацію про граничні оптово-відпускні ціни виробників і імпортерів, а також розраховані граничні роздрібні ціни з урахуванням оптових і роздрібних надбавок та податків.

У каталозі наводяться дані про:

міжнародні та торговельні назви лікарських засобів;

лікарську форму та дозування;

виробника та власника реєстраційного посвідчення;

країну походження та фармакотерапевтичну групу;

реєстраційний номер та категорію препарату (рецептурний/безрецептурний, оригінальний/інноваційний).

Для пацієнтів і споживачів

Ресурс надає публічний доступ до інформації про регульовані ціни на ліки, а також інструменти для пошуку і фільтрації даних. Користувачі можуть:

швидко знаходити ціни на лікарські засоби за різними критеріями;

переглядати мінімальні ціни на рецептурні препарати (таблетовані форми та капсули), що сприяє обґрунтованому вибору та захисту прав споживачів.

Для учасників ринку

Заявники та компанії отримують актуальну інформацію про функціонування каталогу, інструменти для перегляду та аналізу цінових даних, а також можливість формувати структуровані дані для взаємодії з регулятором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.