  1. В Україні

В Україні запустили Національний каталог цін на ліки – подробиці

08:30, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Каталог містить міжнародні та торговельні назви препаратів, дозування, виробників, країну походження та категорію ліків.
В Україні запустили Національний каталог цін на ліки – подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запустили вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який збирає детальну інформацію про ціноутворення та сприяє прозорості закупівель лікарських препаратів, повідомили в МОЗ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що містить каталог

Національний каталог цін формується та ведеться Міністерством охорони здоров’я спільно з Державним експертним центром МОЗ. Він містить інформацію про граничні оптово-відпускні ціни виробників і імпортерів, а також розраховані граничні роздрібні ціни з урахуванням оптових і роздрібних надбавок та податків.

У каталозі наводяться дані про:

  • міжнародні та торговельні назви лікарських засобів;
  • лікарську форму та дозування;
  • виробника та власника реєстраційного посвідчення;
  • країну походження та фармакотерапевтичну групу;
  • реєстраційний номер та категорію препарату (рецептурний/безрецептурний, оригінальний/інноваційний).

Для пацієнтів і споживачів

Ресурс надає публічний доступ до інформації про регульовані ціни на ліки, а також інструменти для пошуку і фільтрації даних. Користувачі можуть:

  • швидко знаходити ціни на лікарські засоби за різними критеріями;
  • переглядати мінімальні ціни на рецептурні препарати (таблетовані форми та капсули), що сприяє обґрунтованому вибору та захисту прав споживачів.

Для учасників ринку

Заявники та компанії отримують актуальну інформацію про функціонування каталогу, інструменти для перегляду та аналізу цінових даних, а також можливість формувати структуровані дані для взаємодії з регулятором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]