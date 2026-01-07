  1. В Украине

В Украине запустили Национальный каталог цен на лекарства – подробности

08:30, 7 января 2026
Каталог содержит международные и торговые названия препаратов, дозировку, производителей, страну происхождения и категорию лекарств.
В Украине запустили веб-сайт Национального каталога цен на лекарственные средства, который собирает подробную информацию о ценообразовании и способствует прозрачности закупок лекарственных препаратов, сообщили в Минздраве.

Что содержит каталог

Национальный каталог цен формируется и ведется Министерством здравоохранения совместно с Государственным экспертным центром Минздрава. Он содержит информацию о предельных оптово-отпускных ценах производителей и импортеров, а также рассчитанные предельные розничные цены с учетом оптовых и розничных надбавок и налогов.

В каталоге приводятся данные о:

  • международных и торговых названиях лекарственных средств;
  • лекарственной форме и дозировке;
  • производителе и владельце регистрационного удостоверения;
  • страну происхождения и фармакотерапевтическую группу;
  • регистрационный номер и категорию препарата (рецептурный/безрецептурный, оригинальный/инновационный).

Для пациентов и потребителей

Ресурс предоставляет публичный доступ к информации о регулируемых ценах на лекарства, а также инструменты для поиска и фильтрации данных. Пользователи могут:

  • быстро находить цены на лекарственные средства по различным критериям;
  • просматривать минимальные цены на рецептурные препараты (таблетированные формы и капсулы), что способствует обоснованному выбору и защите прав потребителей.

Для участников рынка

Заявители и компании получают актуальную информацию о функционировании каталога, инструменты для просмотра и анализа ценовых данных, а также возможность формировать структурированные данные для взаимодействия с регулятором.

