В Украине запустили Национальный каталог цен на лекарства – подробности
В Украине запустили веб-сайт Национального каталога цен на лекарственные средства, который собирает подробную информацию о ценообразовании и способствует прозрачности закупок лекарственных препаратов, сообщили в Минздраве.
Что содержит каталог
Национальный каталог цен формируется и ведется Министерством здравоохранения совместно с Государственным экспертным центром Минздрава. Он содержит информацию о предельных оптово-отпускных ценах производителей и импортеров, а также рассчитанные предельные розничные цены с учетом оптовых и розничных надбавок и налогов.
В каталоге приводятся данные о:
- международных и торговых названиях лекарственных средств;
- лекарственной форме и дозировке;
- производителе и владельце регистрационного удостоверения;
- страну происхождения и фармакотерапевтическую группу;
- регистрационный номер и категорию препарата (рецептурный/безрецептурный, оригинальный/инновационный).
Для пациентов и потребителей
Ресурс предоставляет публичный доступ к информации о регулируемых ценах на лекарства, а также инструменты для поиска и фильтрации данных. Пользователи могут:
- быстро находить цены на лекарственные средства по различным критериям;
- просматривать минимальные цены на рецептурные препараты (таблетированные формы и капсулы), что способствует обоснованному выбору и защите прав потребителей.
Для участников рынка
Заявители и компании получают актуальную информацию о функционировании каталога, инструменты для просмотра и анализа ценовых данных, а также возможность формировать структурированные данные для взаимодействия с регулятором.
