В Украине запустили Национальный каталог цен на лекарства – подробности

Каталог содержит международные и торговые названия препаратов, дозировку, производителей, страну происхождения и категорию лекарств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине запустили веб-сайт Национального каталога цен на лекарственные средства, который собирает подробную информацию о ценообразовании и способствует прозрачности закупок лекарственных препаратов, сообщили в Минздраве.

Что содержит каталог

Национальный каталог цен формируется и ведется Министерством здравоохранения совместно с Государственным экспертным центром Минздрава. Он содержит информацию о предельных оптово-отпускных ценах производителей и импортеров, а также рассчитанные предельные розничные цены с учетом оптовых и розничных надбавок и налогов.

В каталоге приводятся данные о:

международных и торговых названиях лекарственных средств;

лекарственной форме и дозировке;

производителе и владельце регистрационного удостоверения;

страну происхождения и фармакотерапевтическую группу;

регистрационный номер и категорию препарата (рецептурный/безрецептурный, оригинальный/инновационный).

Для пациентов и потребителей

Ресурс предоставляет публичный доступ к информации о регулируемых ценах на лекарства, а также инструменты для поиска и фильтрации данных. Пользователи могут:

быстро находить цены на лекарственные средства по различным критериям;

просматривать минимальные цены на рецептурные препараты (таблетированные формы и капсулы), что способствует обоснованному выбору и защите прав потребителей.

Для участников рынка

Заявители и компании получают актуальную информацию о функционировании каталога, инструменты для просмотра и анализа ценовых данных, а также возможность формировать структурированные данные для взаимодействия с регулятором.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.