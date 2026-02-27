  1. В Украине

В Украине будут официально контролировать скорость интернета: заработал новый закон

17:21, 27 февраля 2026
В Украине вводят требования к качеству мобильного интернета.
В Украине будут официально контролировать скорость интернета: заработал новый закон
В Украине вступил в силу закон 4670-IX об улучшении качества мобильной связи и интернета: вступил в силу закон о совершенствовании электронных коммуникаций.

Документ должен приблизить украинское поле связи к стандартам ЕС и предоставить действенные инструменты контроля качества. В частности, граждане смогут самостоятельно проверять скорость интернета и качество сигнала.

Документ узаконивает «скорость передачи данных» как обязательный показатель качества и позволяет внедрять национальный роуминг как чрезвычайную меру во время блэкаутов или других чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре подписал закон №4670-IX, направленный на улучшение стабильности и качества мобильного интернета и связи по всей стране, особенно в условиях войны.

Документ усиливает требования к качеству услуг: отныне скорость мобильного интернета является официальным показателем, по которому будут контролировать работу операторов.

Отдельно усовершенствован механизм национального роуминга — в случае чрезвычайных ситуаций сети смогут подстраховывать друг друга, чтобы люди оставались на связи.

Как известно, Верховная Рада поддержала законопроект 12094, который вводит новые стандарты качества мобильной связи и делает скорость интернета обязательным показателем. Документ направлен на улучшение цифровой инфраструктуры и гарантирование стабильной связи для всех украинцев, указывают в Министерстве цифровой трансформации.

Что предусматривает документ:

  • Скорость интернета станет официальным показателем качества.

Для скорости интернета установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в пределах этого стандарта.

  • Украинцы смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны.

Информация о качестве и скорости будет передаваться регулятору сферы НКЭК для анализа. Это поможет выявлять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета Министерство цифровой трансформации сообщит позднее.

  • Мораторий на проверку выполнения условий лицензий будет отменен.

Это будет стимулировать операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.

  • Национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения.

Украинцы смогут и дальше пользоваться сетями других операторов, чтобы иметь связь в кризисных ситуациях.

закон Украина

