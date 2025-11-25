В Украине вводят требования к качеству мобильного интернета: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, который повысит стабильность мобильного интернета и связи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX, направленный на улучшение стабильности и качества мобильного интернета и связи по всей стране, особенно в условиях войны.

Документ усиливает требования к качеству услуг: отныне скорость мобильного интернета является официальным показателем, по которому будут контролировать работу операторов.

Отдельно усовершенствован механизм национального роуминга — в случае чрезвычайных ситуаций сети смогут подстраховывать друг друга, чтобы люди оставались на связи.

Как известно, Верховная Рада поддержала законопроект 12094, который вводит новые стандарты качества мобильной связи и делает скорость интернета обязательным показателем. Документ направлен на улучшение цифровой инфраструктуры и гарантирование стабильной связи для всех украинцев, указывают в Министерстве цифровой трансформации.

Что предусматривает документ:

Скорость интернета станет официальным показателем качества.

Для скорости установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги согласно этому стандарту.

Украинцы смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны.

Информация о качестве и скорости будет передаваться регулятору — НКЭК — для анализа. Это поможет определять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета Министерство цифровой трансформации сообщит позже.

Мораторий на проверку выполнения условий лицензий будет отменен.

Это стимулирует операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.

Национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения.

Украинцы смогут и далее пользоваться сетями других операторов, чтобы оставаться на связи в кризисных ситуациях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.