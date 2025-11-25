  1. В Украине
  2. / Законодательство

В Украине вводят требования к качеству мобильного интернета: Зеленский подписал закон

11:13, 25 ноября 2025
Владимир Зеленский подписал закон, который повысит стабильность мобильного интернета и связи.
В Украине вводят требования к качеству мобильного интернета: Зеленский подписал закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX, направленный на улучшение стабильности и качества мобильного интернета и связи по всей стране, особенно в условиях войны.

Документ усиливает требования к качеству услуг: отныне скорость мобильного интернета является официальным показателем, по которому будут контролировать работу операторов.

Отдельно усовершенствован механизм национального роуминга — в случае чрезвычайных ситуаций сети смогут подстраховывать друг друга, чтобы люди оставались на связи.

Как известно, Верховная Рада поддержала законопроект 12094, который вводит новые стандарты качества мобильной связи и делает скорость интернета обязательным показателем. Документ направлен на улучшение цифровой инфраструктуры и гарантирование стабильной связи для всех украинцев, указывают в Министерстве цифровой трансформации.

Что предусматривает документ:

  • Скорость интернета станет официальным показателем качества.

Для скорости установят фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги согласно этому стандарту.

  • Украинцы смогут самостоятельно проверять качество мобильного интернета через смартфоны.

Информация о качестве и скорости будет передаваться регулятору — НКЭК — для анализа. Это поможет определять слабые места сети и оперативно реагировать на проблемы. О системе мониторинга качества мобильного интернета Министерство цифровой трансформации сообщит позже.

  • Мораторий на проверку выполнения условий лицензий будет отменен.

Это стимулирует операторов строить базовые станции в сельской местности, чтобы уменьшить зоны без связи.

  • Национальный роуминг будет работать и после завершения военного положения.

Украинцы смогут и далее пользоваться сетями других операторов, чтобы оставаться на связи в кризисных ситуациях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Между браслетом и решеткой: как суды практикуют избрание мер пресечения для подозреваемых

Несмотря на значительное количество задержаний по делам о коррупции, суды нередко применяют залог вместо содержания под стражей.

Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]