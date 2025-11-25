  1. В Україні
  2. / Законодавство

В Україні запроваджують вимоги до якості мобільного інтернету: Зеленський підписав закон

11:13, 25 листопада 2025
Володимир Зеленський підписав закон, який підвищить стабільність мобільного інтернету та зв’язку.
В Україні запроваджують вимоги до якості мобільного інтернету: Зеленський підписав закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, спрямований на покращення стабільності та якості мобільного інтернету й зв’язку по всій країні, особливо в умовах війни.

Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету є офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу операторів.

Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу — у разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв’язку.

Як відомо, Верховна Рада підтримала законопроєкт 12094, який запроваджує нові стандарти якості мобільного зв’язку та робить швидкість інтернету обов’язковим показником. Документ має на меті покращити цифрову інфраструктуру та гарантувати стабільний зв’язок для всіх українців, вказують у Міністерстві цифрової трансформації.

Що передбачає документ:

  • Швидкість інтернету стане офіційним показником якості.

Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.

  • Українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони.

Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету має поінформувати Міністерство цифрової трансформації згодом.

  • Мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований.

Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку.

  • Національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану.

Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Між браслетом і ґратами: як суди практикують обрання запобіжних заходів для підозрюваних

Попри значну кількість затримань у корупційних справах, суди нерідко застосовують заставу замість тримання під вартою.

Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]